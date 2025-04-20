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Темы на госэкзамене по эстонскому языку отражали актуальные темы современного общества

Государственный экзамен по эстонскому языку.
Государственный экзамен по эстонскому языку. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

На государственном экзамене по эстонскому языку, прошедшему на этой неделе, экзаменующимся необходимо было решить задания на основе заданных текстов и поразмышлять о вызовах современного мира малым языкам и гражданскому обществу.

Экзаменационный билет содержал четыре темы, из которых экзаменуемый мог выбрать наиболее подходящую.​

- Темы экзамена были намеренно выбраны таким образом, чтобы они побуждали молодых людей задуматься о важных проблемах общества. Таким образом, помимо языковых навыков, экзамен также способствует развитию критического мышления и навыков аргументации - навыков, которые становятся все более важными в современном образовании и обществе, - сказал Майки Удам, руководитель отдела качества обучения в Департамента образования и молодежи.

Задания для чтения были основаны на рассказе Арво Валтона "Фильтр слов", серии рассказов "Наши мыслители" и статье Воле Шойинки "Опасности нового языка". Задания во второй части необходимо было решить на основе статьи Айрики Харрик "Радость эстонских детей в школе подрывается ожиданиями успеха и плохими отношениями". Третья версия раздела для чтения была основана на статье Анджелы Холло "Цифровой комфорт или цифровая автономия?", а в четвертом варианте нужно было решить задания на основе текста Элизабет Кауконен "Орфография - это всего лишь одна из фигур в перчатке лингвистики" и статьи Арви Таваста "Почему у нас есть эстонский язык?". Каждый вариант содержал три задания, проверяющие умение находить необходимую информацию в текстах, понимание основного содержания и деталей текста, а также навыки анализа и умозаключений.

Вторая часть экзамена требовала написания письменного текста объемом около 400 слов. Ученикам, выбравшим первый вариант, необходимо было обсудить, как свобода слова и/или ее ограничения влияют на происходящее в обществе. Письменное задание второго варианта включало обсуждение возможностей и/или проблем современной образовательной жизни Эстонии. Задание по третьему варианту предполагало обсуждение того, как развитие цифровых технологий влияет на безопасность и/или креативность людей. Тем, кто выбрал четвертый вариант, пришлось проанализировать, насколько возможно и необходимо для небольшой нации сохранить свой язык в современном глобализирующемся мире.

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и проверяет навыки чтения и письма экзаменуемого. Задания раздела "Чтение" основаны на текстах художественной литературы, публицистики и научно-популярной литературы.

В этом году на экзамен по эстонскому языку зарегистрировалось 8431 экзаменующихся. Письменная часть государственного экзамена по эстонскому языку состоялась 15 апреля, а устная часть - с 15 по 17 апреля. Экзамен оценивает уровень владения языком на уровне B2 и состоит из пяти разделов: письмо, аудирование, чтение, структура языка и говорение.

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