RMK высадит в Ида-Вирумаа 2,1 миллиона деревьев

Этой весной государственный лес пополнится более 20 миллионами молодых деревьев, которые Центр управления гослесами (RMK) вырастил из собственных запасов семян.
По словам руководителя отдела лесоводства RMK Тоомаса Вяэта, посадка деревьев решает одновременно несколько задач в лесоводстве.
- Во-первых, мы экономим время, потому что посадка молодых деревьев, выращенных в наших собственных питомниках, поможет молодому лесу расти быстрее. Во-вторых, посадки производятся из семян лучших деревьев, что повышает продуктивность хозяйственных лесов. В-третьих, мы можем таким образом направлять видовой состав деревьев государственного леса, - сказал он.
В основном высаживаются сосна и ель, в меньшей степени - береза и черная ольха.
В гослесу основное внимание уделяется выращиванию строевых лесов с преобладанием хвойных пород. Однако в этом году доля лиственных пород немного выше, чем прежде, - около пятой части. Будут высажены породы, наиболее подходящие для данного участка, но природа всегда добавит что-то свое. В ходе последующих работ по уходу лесоводы по возможности будут формировать смешанный лес.
За сравнительно короткий период времени необходимо высадить миллионы растений, для чего потребуется около 1500 человек по всей Эстонии и шесть посадочных машин. Машины в основном сажают во влажных местах со сложной почвой, где это трудно сделать вручную.
Больше всего лесов в этом году будет посажено в Пярнумаа и Ида-Вирумаа - 2,2 и 2,1 миллиона деревьев соответственно. В нашем уезде будет высажено 926000 елей, 765000 сосен, 326000 берез и 100000 ольх.