RMK высадит в Ида-Вирумаа 2,1 миллиона деревьев

По словам руководителя отдела лесоводства RMK Тоомаса Вяэта, посадка деревьев решает одновременно несколько задач в лесоводстве.

- Во-первых, мы экономим время, потому что посадка молодых деревьев, выращенных в наших собственных питомниках, поможет молодому лесу расти быстрее. Во-вторых, посадки производятся из семян лучших деревьев, что повышает продуктивность хозяйственных лесов. В-третьих, мы можем таким образом направлять видовой состав деревьев государственного леса, - сказал он.

В основном высаживаются сосна и ель, в меньшей степени - береза и черная ольха.

В гослесу основное внимание уделяется выращиванию строевых лесов с преобладанием хвойных пород. Однако в этом году доля лиственных пород немного выше, чем прежде, - около пятой части. Будут высажены породы, наиболее подходящие для данного участка, но природа всегда добавит что-то свое. В ходе последующих работ по уходу лесоводы по возможности будут формировать смешанный лес.

За сравнительно короткий период времени необходимо высадить миллионы растений, для чего потребуется около 1500 человек по всей Эстонии и шесть посадочных машин. Машины в основном сажают во влажных местах со сложной почвой, где это трудно сделать вручную.