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"Латерна магика" объявит победителей

Популярный международный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика" подводит итоги ярким праздником.
Популярный международный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика" подводит итоги ярким праздником. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу, 26 апреля в 14.00 в йыхвиском кинозале "Амадеус" развернут красную дорожку - здесь состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров ХVIII фестиваля кинолюбителей "Латерна магика", организованного Йыхвиским центром культуры и интересов. Вход свободный.

Церемония награждения - это красивый праздник не только для участников фестиваля, но и всех, кто неравнодушен к искусству кино. Потому что зрители могут не только узнать имена и увидеть воочию героев дня, но и посмотреть лучшие фильмы, отмеченные жюри. В них - отражение того, что сейчас особенно волнует и заставляет творить, кинолюбители всегда дарят яркие эмоции.

В этом году организаторы конкурса получили 58 кинолент из разных уголков Эстонии, а также из Испании, Литвы, Украины. Беспрецедентное количество фильмов - 17 - собрала номинация "Игровое кино".

Как всегда, зрителей ждут выступления йыхвиских артистов и приятные сюрпризы.

"Латерна магика" отметит также столетие известного земляка - Кальо Кийска, актера и кинорежиссера, создавшего много фильмов и оставившего значительный след в культурной жизни региона и в истории эстонского кино. Ему посвятили челлендж - желающие делали фото у памятника Кальо Кийску и присылали их организаторам фестиваля. Они будут использованы в праздничной программе.

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