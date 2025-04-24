"Латерна магика" объявит победителей

В субботу, 26 апреля в 14.00 в йыхвиском кинозале "Амадеус" развернут красную дорожку - здесь состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров ХVIII фестиваля кинолюбителей "Латерна магика", организованного Йыхвиским центром культуры и интересов. Вход свободный.
Церемония награждения - это красивый праздник не только для участников фестиваля, но и всех, кто неравнодушен к искусству кино. Потому что зрители могут не только узнать имена и увидеть воочию героев дня, но и посмотреть лучшие фильмы, отмеченные жюри. В них - отражение того, что сейчас особенно волнует и заставляет творить, кинолюбители всегда дарят яркие эмоции.
В этом году организаторы конкурса получили 58 кинолент из разных уголков Эстонии, а также из Испании, Литвы, Украины. Беспрецедентное количество фильмов - 17 - собрала номинация "Игровое кино".
Как всегда, зрителей ждут выступления йыхвиских артистов и приятные сюрпризы.
"Латерна магика" отметит также столетие известного земляка - Кальо Кийска, актера и кинорежиссера, создавшего много фильмов и оставившего значительный след в культурной жизни региона и в истории эстонского кино. Ему посвятили челлендж - желающие делали фото у памятника Кальо Кийску и присылали их организаторам фестиваля. Они будут использованы в праздничной программе.