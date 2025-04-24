"Латерна магика" объявит победителей

Церемония награждения - это красивый праздник не только для участников фестиваля, но и всех, кто неравнодушен к искусству кино. Потому что зрители могут не только узнать имена и увидеть воочию героев дня, но и посмотреть лучшие фильмы, отмеченные жюри. В них - отражение того, что сейчас особенно волнует и заставляет творить, кинолюбители всегда дарят яркие эмоции.