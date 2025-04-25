ИСТОРИЯ Наш генерал стоит на центральной площади Йыхви уже двадцать лет

Двадцать лет назад был установлен памятник Александеру Тыниссону, к подножию которого 17 апреля возложили венки, чтобы отметить 150-летие со дня рождения генерала.
Кроме местных людей выразить почтение генералу прибыли представители Таллинна и Тарту, ведь Александер Тыниссон перед войной был мэром двух крупнейших городов Эстонии, отметил член правления Алутагузеской дружины Калев Наур.
Наур сделал доклад о жизни и боевом послужном пути Тыниссона на традиционной военно-исторической конференции памяти генерала Тыниссона, проводимой Обществом Йыхвиского музея. Калев Наур, являющийся также членом правления Общества Йыхвиского музея, напомнил и об истории установки памятника.
Группа людей собралась 19 сентября 2003 года, чтобы продвигать идею установки на центральной площади Йыхви памятника герою Освободительной войны генерал-майору Александеру Тыниссону.
- В том, что памятник установить надо, никто не сомневался. Вопросом было, где ему стоять. Самым подходящим местом посчитали расположенную в центре города площадь, где памятник был бы хорошо виден как горожанам, так и гостям города, и где проходит ежегодный традиционный парад Праздника победы, - рассказал Калев Наур, ставший одним из инициаторов установки памятника.
При поддержке щедрых жертвователей
После долгих споров и обсуждения возможных вариантов единодушно выбрали стоящую на постаменте фигуру генерала чуть больше натуральной величины. Решили также, что памятник должен быть создан прежде всего при поддержке щедрых жертвователей. Бюджет памятника составил 700000 крон, и сбор средств начался ранней весной 2004 года.
- Собирали цент к центу. Разумеется, надеялись на помощь как Йыхви, так и других самоуправлений, Министерства обороны, предпринимателей, зарубежных эстонцев, а также местных частных лиц. Рассмотрел план памятника и дал свое одобрение сын Александера Тыниссона - Лео Тыниссон, пожертвовавший 100000 крон. Эскиз памятника заказали у скульптора, профессора Яана Вареса, который был другом и знакомым семьи Лео Тыниссона, - рассказал Калев Наур.
И уже 16 июня 2005 года "Северное побережье" написало о том, что памятник генералу Александеру Тыниссону установлен.
Работы по установке и закреплению памятника продолжались в общем около двух часов, ведь для установки фигуры пришлось еще просверлить отверстия в постаменте. Скульптор Яан Варес признался во время установки памятника, что на душе у него все же несколько неспокойно. "Из-за сердечного стимулятора я не смог лично присутствовать при отливке скульптуры в мастерской, и пара мелочей, которые хотелось бы в последний момент подправить, остались несделанными".
"Наш генерал вернулся домой"
"Северное побережье" объявило 20 июня: "Наш генерал вернулся домой". Памятник открывали президент Эстонской Республики Арнольд Рюйтель и сын генерала Лео Тыниссон. До церемонии открытия памятника президент вместе с Лео Тыниссоном успели совершить небольшую прогулку по месту жительства генерала на мызе Эдизе.
В своей торжественной речи президент подчеркнул важность Вируского фронта для независимости всей Эстонии.
- Много подвигов и возвышенных победных мгновений было и на других фронтах, однако залогом независимости был все же Вируский фронт, который, правда, на какой-то момент сдвинулся к концу 1918 года под самый Таллинн, туда, откуда были видны башни города, однако под командованием Александера Тыниссона врага отогнали далеко за реку Нарва, и, несмотря на попытки русских снова пойти в наступление, ситуация на Вируском фронте вынудила Россию подписать мирный договор, - сказал Рюйтель.
- "Наш генерал" - так йыхвисцы называли Александера Тыниссона. При организации мероприятий всегда учитывали, подходило ли данное время для Александера Тыниссона, - отметил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа на открытии памятника. - Сейчас мало осталось людей, помнящих те далекие времена, и, может быть, этот памятник побудит здешний народ более серьезно изучать историю.
Почему Александер Тыниссон заслуживает того, чтобы о нем помнили?
Генерал-майор Александер Тыниссон (17.04.1875 - 30.06.1941) во время Освободительной войны командовал 1-й дивизией и Нарвским фронтом, позднее стал военным министром и министром обороны; в 1934-1939 годах являлся мэром Тарту, в 1939-1940 годах - мэром Таллинна. С Йыхви генерала связывает мыза Эдизе, которую он получил за заслуги в Освободительной войне.
После июньского переворота 1940 года советские органы безопасности арестовали Александера Тыниссона 3 декабря 1940 года в его доме в Эдизе и расстреляли его под Таллинном летом 1941 года, когда уже началась война с Германией.
- Генерал Александер Тыниссон, безусловно, является одной из самых разносторонних личностей Эстонской Республики с интересной судьбой. Он был одним из создателей и руководителей национальных воинских частей Эстонии; будучи командующим Вируским фронтом он ковал победу в Освободительной войне, а также являлся одним из столпов государственности Эстонии, - сказал член правления Алутагузеской дружины Калев Наур.
- Генерал Тыниссон оказался также одним из первых, кто стал жертвой советской оккупационной власти и был похоронен в безымянной могиле, - добавил он.
Памятная конференция сосредоточилась на Второй мировой войне
Председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа модерировал уже восьмую военно-историческую конференцию памяти генерала Александера Тыниссона, которая состоялась 16 апреля и на этот раз называлась "Вторая мировая война в судьбах и ландшафтах памяти жителей Ида-Вирумаа".
Доклады конференции были посвящены событиям Второй мировой войны в Ида-Вирумаа, в том числе вызванным войной потерям населения и связанным с ними переменам в памяти людей. На конференции рассматривали также судьбу финнов-ингерманландцев, расположенные в районе сланцевых шахт лагеря военнопленных и трудовые лагеря, а также роль организации "Eesti Rahva Ühisabi" ("Эстонская народная взаимопомощь") при оказании помощи жертвам большого пожара в Йыхви в 1943 году.
Кроме Калева Наура и Валло Реймаа с докладами выступили директор Эстонского института памяти Меэлис Марипуу, руководитель Института Финляндии Ханнеле Валкеениеми, профессор Таллиннского университета Рихо Вястрик, член Рийгикогу генерал-майор резерва Меэлис Кийли и учащаяся Йыхвиской гимназии Лисбет Каземетс.
Проведение конференции поддержали Йыхвиское волостное управление, Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры" и Общество Йыхвиского музея.