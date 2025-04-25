ИСТОРИЯ Наш генерал стоит на центральной площади Йыхви уже двадцать лет

- "Наш генерал" - так йыхвисцы называли Александера Тыниссона. При организации мероприятий всегда учитывали, подходило ли данное время для Александера Тыниссона, - отметил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа на открытии памятника. - Сейчас мало осталось людей, помнящих те далекие времена, и, может быть, этот памятник побудит здешний народ более серьезно изучать историю.

В семье Александера Тыниссона и его супруги Сельмы родилось двое сыновей. Старшего назвали Александером, младшего - Лео. Фото: Erakogu

Почему Александер Тыниссон заслуживает того, чтобы о нем помнили?

Генерал-майор Александер Тыниссон (17.04.1875 - 30.06.1941) во время Освободительной войны командовал 1-й дивизией и Нарвским фронтом, позднее стал военным министром и министром обороны; в 1934-1939 годах являлся мэром Тарту, в 1939-1940 годах - мэром Таллинна. С Йыхви генерала связывает мыза Эдизе, которую он получил за заслуги в Освободительной войне.

После июньского переворота 1940 года советские органы безопасности арестовали Александера Тыниссона 3 декабря 1940 года в его доме в Эдизе и расстреляли его под Таллинном летом 1941 года, когда уже началась война с Германией.

- Генерал Александер Тыниссон, безусловно, является одной из самых разносторонних личностей Эстонской Республики с интересной судьбой. Он был одним из создателей и руководителей национальных воинских частей Эстонии; будучи командующим Вируским фронтом он ковал победу в Освободительной войне, а также являлся одним из столпов государственности Эстонии, - сказал член правления Алутагузеской дружины Калев Наур.

- Генерал Тыниссон оказался также одним из первых, кто стал жертвой советской оккупационной власти и был похоронен в безымянной могиле, - добавил он.