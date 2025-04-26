РЕПОРТАЖ Коптильни, подставки для костров и грили "Purtse Metall" можно встретить по всей Эстонии, в том числе во дворе у президента

С наступлением сезона гриля и салаки в пуртсеской металлообрабатывающей мастерской приходится поднапрячься, чтобы быстро справиться с потоком заказов. "Мы всегда стараемся предупредить это и начинаем рекламировать заранее, однако поговорка "Готовь сани летом, а телегу - зимой" не особо работает", - признался владелец ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик.
Люди все же склонны просыпаться с солнцем. Бывает, что клиент звонит в пятницу вечером и говорит, что к следующему утру ему требуется гриль. В лучшем случае он получит предусмотрительно заранее сделанные изделия, но ведь склад тоже не резиновый. В случае же спецзаказа наверняка придется считаться со временем ожидания.
- Когда я высылаю ценовое предложение на коптильню, гриль или основание для костра, то всегда прилагаю письмо, что мы готовы выполнить изделие точно по размерам и желанию клиента. Кое-кто говорит в случае коптильной печи, что хочет непременно коптить саргана - тогда делаем камеру подлиннее. Кто-то хочет ножки повыше, чтобы не приходилось наклоняться, - привел примеры Хейки.
Самым популярным изделием "Purtse Metall" является коптильня "Gert", получившая название по имени первого заказчика. "Она расходится по всей Эстонии, много уходит и на острова. Мы получали очень хорошие отклики от коптящих рыбу. По сравнению с первой моделью добавилось довольно много нюансов. Отзывы клиентов для нас очень важны, мы всегда спрашиваем, как бы сделать лучше".
В случае гриля тоже возможны варианты: на колесиках или без, с рабочим столиком сбоку или спереди. "Мы стараемся проявлять гибкость", - подтвердил Хейки, добавив, что в торговле наверняка можно найти аналогичные более дешевые решения, но в общем случае они выполнены из более тонкого металла и срок их службы может оказаться наполовину короче.
- Мы пошли тем путем, что используем металл потолще и не гонимся за минимальной ценой, а делаем качественные изделия - и сами довольны, и рекомендовать не стыдно.
Варит, печет, жарит и... сушит носки
Команда "Purtse Metall" гордится своим новым "орудием" - поступившей на рынок печью-плитой, обещающей стать новым хитом. В ассортименте три типа дровяных печей "Doc'i Rakett": двухконфорочная, одноконфорочная и мини-модель.
На странице предприятия в "Facebook" говорится, что на "Doc" не влияют цены на электроэнергию или газ. "Все, что ей нужно, - это дрова и добрые руки. Она согреет любой дом, бункер или сердце. Это достойный спутник дома, в приключениях или на страже родины. На нее можно положиться, она крепкая и дающая тепло. Она варит, печет, жарит на гриле и, как бонус, сушит носки".
По словам Хейки, идея пришла из Швеции, где подобные обогреватели используются в военных палатках. "Их заказал старый партнер, а затем мы добавили несколько собственных идей, например, сушилку для носков. В процессе этого была разработана модель для использования во дворе".
Крупного заказа от Сил обороны Эстонии пока не поступало. "Информация распространилась, "Purtse Metall" готов к вызовам", - заверил Хейки.
Настоящим вызовом в прошлом году стала ковка новых ворот для мызы Сака.
- Мы никогда раньше не делали больших, тяжелых ворот. Кроме того, мы очень гордимся тем, что сделали это для мызы в нашем родном краю. Я думаю, они простоят там дольше, чем мы проживем. Коптильни, грили и костровые чаши получаются быстро, так сказать, на одном дыхании, а такая работа увлекательна и сложна.
"Разрываюсь между полем и металлом"
Наряду с ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик руководит ТОО "Hiiemägi", занимающимся растениеводством и выращиванием зерновых. "Разрываюсь между полем и металлом", - говорит он сам.
Весна - время страды как в поле, так и в металлообрабатывающей мастерской. "Смотрю, где нужно более срочно приложить руки", - старается он уделять внимание обоим предприятиям. Например, в начале апреля, когда мы посетили "Purtse Metall", деятельность в полях заключалась главным образом в отпугивании гусей.
Так как предпринимательство, особенно сельское хозяйство, означает немало агрономической и бумажной работы, то Хейки уже не особенно часто сам садится за руль трактора или берется за сварочный аппарат. Хотя и там, и там чувствует себя как дома. Например, урожай прошлого сезона он убирал за рулем комбайна сам.
- Вообще-то я по образованию и по натуре земледелец, получил образование агронома и пришел сюда на хутор после учебы в помощь отцу.
Это было в 2005 году. "Purtse Metall" родился на чертову дюжину лет позже.
- В сельском хозяйстве настали сложные времена - два особенно трудных года, - которые совпали с моим юношеским энтузиазмом что-то делать, - объяснил он.
- Ведь зимой у земледельца много свободного времени, люди и здание под мастерскую тоже имелись. Дядя супруги занимался металлом и решил, что это хороший план. Он предложил одного финского клиента, с которым сотрудничал, - вспоминал Хейки начало металлообрабатывающей мастерской.
Впрочем, план, по которому земледельцы зимой занимались бы сваркой, а летом выходили бы в поле, быстро провалился. "Ведь нельзя же сказать клиентам, что мы с апреля по октябрь не работаем. А в этот период земледельцам заниматься металлом некогда".
Земледельцы приходят на помощь по сей день, а на основном рабочем месте в "Purtse Metall" трудится профессиональный сварщик-кузнец, в случае необходимости привлекают и других. Хейки как руководитель работ заботится о заказах, сырье и рабочих принадлежностях. "Основой любого предпринимательства является хорошая и добросовестная команда. Нам в этом смысле подфартило, с парнями мне очень повезло", - хвалит Хейки.
Металлообрабатывающую мастерскую оборудовали в бывшем зернохранилище советских времен, принадлежащем, как и другие расположенные на этом же дворе сельскохозяйственные здания, семье Куусмиков. Например, рядышком в коровнике мычит стадо коров - сестра Хейки занимается на семейном хуторе молочным животноводством.
- В нашем сельхозпроизводстве старое зернохранилище не использовалось. Мы при поддержке пособия "Leader" перестроили его под металлообрабатывающую мастерскую и дали зданию новую жизнь, - объяснил Хейки.
От кованых ворот до ножей и вилок
Продукция "Purtse Metall" разнообразна: от мызных ворот до ножей и вилок. Например, в преддверии Рождества большим спросом пользуется набор кованых ножей и вилок, как и дубовая разделочная доска ручной работы. Мастерство кузнеца в работе как с металлом, так и с деревом позволяет добиться красивого и честного результата.
- Мы стараемся предлагать действительно аутентичные изделия. Наше преимущество в том, что все уникально. Один кузнец-сварщик окончил художественную школу по специальности "металлообработка", оттуда и мастерство. Время от времени мы даем волю его творчеству, - рассказал Хейки.
Вместе с тем "Purtse Metall" занимается и ремонтом тяжелой техники, не требующим художественного таланта.
- Предприятие вообще получило начало с производства компонентов для коммунальной техники в Финляндии, первая продукция покинула это здание в ноябре 2018 года. Однако к настоящему времени эта тенденция сошла на нет, потому что мы стали дорогими для Финляндии. А небольшой мастерской невыгодно производить продукцию с очень маленькой прибылью.
Таким образом, на долю продукции собственного производства теперь приходится около 80 процентов, из которых пятую часть составляют специальные заказы. По мнению Хейки, плюс в том, что если массово производить одно и то же, то мужчинам это надоест.
- Я думаю, что это одна из сильных сторон команды "Purtse Metall" - мы гибко подходим как к производству, так и к пожеланиям клиентов. Мы фактически работаем на заказ. Недавно к нам поступил большой погрузчик "Komatsu", для которого нужно было сделать ящики: мы снимали мерки на месте, прикидывали, подгоняли. Такое не каждое предприятие делает.
Бывают ли заказы, от которых мужчины готовы отказаться?
- Мы обычно не занимаемся нержавеющим металлом, а передаем такие заказы другим предприятиям в этом регионе. Еще мы отказываемся от таких заказов, когда, например, многоквартирные дома массово просят балконные ограждения с установкой. Установка занимает довольно много времени. Но мы брались за небольшие кованые балконные ограждения по специальному заказу.
Президент получил столетнюю гарантию на изделие три-в-одном
Президент Алар Карис во время визита в Ида-Вирумаа в мае 2022 года посетил и предпринимательскую деревню Пуртсе: пивоварню и фанерную мастерскую, а также металлообрабатывающую мастерскую.
ТОО "Purtse Metall" ознакомило гостей со своей деятельностью и продукцией, а президент получил в подарок выкованный Карлом Уусталом обувной рожок.
- Президент увидел здесь наше изделие "Birxi kolmekas", в котором компактно сочетаются коптильня, гриль и плита. Ему он очень понравился и он дал своим детям понять, что хотел бы получить такой в подарок, - вспоминает Хейки Куусмик.
- Мы сами отвезли ему это на дом. Подумали, как дать президенту пожизненную гарантию: возникает вопрос, пожизненную для кого? Но сто лет гарантии - это наверняка, - добавил он.
Заказы свидетельствуют о том, что жизнь в Эстонии стала дороже и людям все труднее раскошелиться. "Человек долго думает, купить коптильню за 450 евро или продукты в магазине. В первые годы этого товара продавалось больше, чем сейчас. Это также одна из причин, по которой мы максимально расширяем наш ассортимент продукции, чтобы каждый мог что-то найти", - пояснил Хейки.
Например, частные домовладельцы заказывают не только грили и костровые чаши, но и огражды, цветочные арки и постаменты, которые были добавлены в ассортимент продукции. "То, что мы постарались расширить сферу деятельности, позволяет нам выживать. Я не говорю, что у нас постоянно огромное количество заказов, но, как ни удивительно, это уже восьмой год, когда у нас постоянно есть работа".
Не нужно первым поездом ехать в город
"Purtse Metall" в настоящее время не планирует завоевывать зарубежные рынки, но не исключает такой возможности в будущем.
- На данный момент не хочется слишком расширяться и рисковать. Я хочу, чтобы этим было приятно заниматься, и с нынешней небольшой командой так и есть. Мы придумываем новые изделия, мы гибкие и справляемся. Если бы у нас работало пятнадцать человек, было бы гораздо сложнее постоянно обеспечивать работой.
По словам Хейки, в Ида-Вирумаа много металлообрабатывающих предприятий, но в основном они очень крупные. И ту же борозду никто не вспахивает.
- Я не знаю никого, кто бы предлагал продукцию для частных владельцев. Возможно, мы станем для кого-то примером, что и в сельской местности можно зарабатывать на жизнь, не обязательно первым поездом ехать в город. Активные люди могут поддерживать жизнь на селе с помощью предпринимательства. Если я не смогу заставить задуматься об этом кого-то другого, то, возможно, смогу убедить в этом хотя бы своих детей.