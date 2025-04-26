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РЕПОРТАЖ Коптильни, подставки для костров и грили "Purtse Metall" можно встретить по всей Эстонии, в том числе во дворе у президента

Сапожник без сапог? "У меня дома нет коптильни. Это требует времени, которого у меня, к сожалению или к счастью, нет, - признался Хейки Куусмик. - Но есть костровая чаша - мы как раз собрали ветки из-под деревьев, которые можно безопасно сжечь. Есть также гриль - мы все хотим есть, а жарка на гриле - мое дело". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С наступлением сезона гриля и салаки в пуртсеской металлообрабатывающей мастерской приходится поднапрячься, чтобы быстро справиться с потоком заказов. "Мы всегда стараемся предупредить это и начинаем рекламировать заранее, однако поговорка "Готовь сани летом, а телегу - зимой" не особо работает", - признался владелец ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик.

Люди все же склонны просыпаться с солнцем. Бывает, что клиент звонит в пятницу вечером и говорит, что к следующему утру ему требуется гриль. В лучшем случае он получит предусмотрительно заранее сделанные изделия, но ведь склад тоже не резиновый. В случае же спецзаказа наверняка придется считаться со временем ожидания.

- Когда я высылаю ценовое предложение на коптильню, гриль или основание для костра, то всегда прилагаю письмо, что мы готовы выполнить изделие точно по размерам и желанию клиента. Кое-кто говорит в случае коптильной печи, что хочет непременно коптить саргана - тогда делаем камеру подлиннее. Кто-то хочет ножки повыше, чтобы не приходилось наклоняться, - привел примеры Хейки.

Самым популярным изделием "Purtse Metall" является коптильня "Gert", получившая название по имени первого заказчика. "Она расходится по всей Эстонии, много уходит и на острова. Мы получали очень хорошие отклики от коптящих рыбу. По сравнению с первой моделью добавилось довольно много нюансов. Отзывы клиентов для нас очень важны, мы всегда спрашиваем, как бы сделать лучше".

В случае гриля тоже возможны варианты: на колесиках или без, с рабочим столиком сбоку или спереди. "Мы стараемся проявлять гибкость", - подтвердил Хейки, добавив, что в торговле наверняка можно найти аналогичные более дешевые решения, но в общем случае они выполнены из более тонкого металла и срок их службы может оказаться наполовину короче.

- Мы пошли тем путем, что используем металл потолще и не гонимся за минимальной ценой, а делаем качественные изделия - и сами довольны, и рекомендовать не стыдно. 

Варит, печет, жарит и... сушит носки

Команда "Purtse Metall" гордится своим новым "орудием" - поступившей на рынок печью-плитой, обещающей стать новым хитом. В ассортименте три типа дровяных печей "Doc'i Rakett": двухконфорочная, одноконфорочная и мини-модель.

На рынке появилось новое "орудие" - печь-плита "Doc'i Rakett". "Это достойный спутник дома, в приключениях или на страже родины. На него можно положиться, он крепкий и дает тепло", - рекламирует "Purtse Metall" свой новый хит.
На рынке появилось новое "орудие" - печь-плита "Doc'i Rakett". "Это достойный спутник дома, в приключениях или на страже родины. На него можно положиться, он крепкий и дает тепло", - рекламирует "Purtse Metall" свой новый хит. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На странице предприятия в "Facebook" говорится, что на "Doc" не влияют цены на электроэнергию или газ. "Все, что ей нужно, - это дрова и добрые руки. Она согреет любой дом, бункер или сердце. Это достойный спутник дома, в приключениях или на страже родины. На нее можно положиться, она крепкая и дающая тепло. Она варит, печет, жарит на гриле и, как бонус, сушит носки".

По словам Хейки, идея пришла из Швеции, где подобные обогреватели используются в военных палатках. "Их заказал старый партнер, а затем мы добавили несколько собственных идей, например, сушилку для носков. В процессе этого была разработана модель для использования во дворе".

Крупного заказа от Сил обороны Эстонии пока не поступало. "Информация распространилась, "Purtse Metall" готов к вызовам", - заверил Хейки.

Настоящим вызовом в прошлом году стала ковка новых ворот для мызы Сака.

- Мы никогда раньше не делали больших, тяжелых ворот. Кроме того, мы очень гордимся тем, что сделали это для мызы в нашем родном краю. Я думаю, они простоят там дольше, чем мы проживем. Коптильни, грили и костровые чаши получаются быстро, так сказать, на одном дыхании, а такая работа увлекательна и сложна. 

Хейки жалеет, что не успевает так часто, как хотелось бы, поработать со сварочным аппаратом или посидеть за рулем трактора.
Хейки жалеет, что не успевает так часто, как хотелось бы, поработать со сварочным аппаратом или посидеть за рулем трактора. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Разрываюсь между полем и металлом"

Наряду с ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик руководит ТОО "Hiiemägi", занимающимся растениеводством и выращиванием зерновых. "Разрываюсь между полем и металлом", - говорит он сам.

Весна - время страды как в поле, так и в металлообрабатывающей мастерской. "Смотрю, где нужно более срочно приложить руки", - старается он уделять внимание обоим предприятиям. Например, в начале апреля, когда мы посетили "Purtse Metall", деятельность в полях заключалась главным образом в отпугивании гусей.

Так как предпринимательство, особенно сельское хозяйство, означает немало агрономической и бумажной работы, то Хейки уже не особенно часто сам садится за руль трактора или берется за сварочный аппарат. Хотя и там, и там чувствует себя как дома. Например, урожай прошлого сезона он убирал за рулем комбайна сам.

- Вообще-то я по образованию и по натуре земледелец, получил образование агронома и пришел сюда на хутор после учебы в помощь отцу.

Это было в 2005 году. "Purtse Metall" родился на чертову дюжину лет позже.

- В сельском хозяйстве настали сложные времена - два особенно трудных года, - которые совпали с моим юношеским энтузиазмом что-то делать, - объяснил он.

- Ведь зимой у земледельца много свободного времени, люди и здание под мастерскую тоже имелись. Дядя супруги занимался металлом и решил, что это хороший план. Он предложил одного финского клиента, с которым сотрудничал, - вспоминал Хейки начало металлообрабатывающей мастерской.

Впрочем, план, по которому земледельцы зимой занимались бы сваркой, а летом выходили бы в поле, быстро провалился. "Ведь нельзя же сказать клиентам, что мы с апреля по октябрь не работаем. А в этот период земледельцам заниматься металлом некогда".

Земледельцы приходят на помощь по сей день, а на основном рабочем месте в "Purtse Metall" трудится профессиональный сварщик-кузнец, в случае необходимости привлекают и других. Хейки как руководитель работ заботится о заказах, сырье и рабочих принадлежностях. "Основой любого предпринимательства является хорошая и добросовестная команда. Нам в этом смысле подфартило, с парнями мне очень повезло", - хвалит Хейки.

Металлообрабатывающую мастерскую оборудовали в бывшем зернохранилище советских времен, принадлежащем, как и другие расположенные на этом же дворе сельскохозяйственные здания, семье Куусмиков. Например, рядышком в коровнике мычит стадо коров - сестра Хейки занимается на семейном хуторе молочным животноводством.

- В нашем сельхозпроизводстве старое зернохранилище не использовалось. Мы при поддержке пособия "Leader" перестроили его под металлообрабатывающую мастерскую и дали зданию новую жизнь, - объяснил Хейки.

От кованых ворот до ножей и вилок

Продукция "Purtse Metall" разнообразна: от мызных ворот до ножей и вилок. Например, в преддверии Рождества большим спросом пользуется набор кованых ножей и вилок, как и дубовая разделочная доска ручной работы. Мастерство кузнеца в работе как с металлом, так и с деревом позволяет добиться красивого и честного результата.

Отлично подойдет для подарка.
Отлично подойдет для подарка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Мы стараемся предлагать действительно аутентичные изделия. Наше преимущество в том, что все уникально. Один кузнец-сварщик окончил художественную школу по специальности "металлообработка", оттуда и мастерство. Время от времени мы даем волю его творчеству, - рассказал Хейки.

Вместе с тем "Purtse Metall" занимается и ремонтом тяжелой техники, не требующим художественного таланта.

- Предприятие вообще получило начало с производства компонентов для коммунальной техники в Финляндии, первая продукция покинула это здание в ноябре 2018 года. Однако к настоящему времени эта тенденция сошла на нет, потому что мы стали дорогими для Финляндии. А небольшой мастерской невыгодно производить продукцию с очень маленькой прибылью.

Таким образом, на долю продукции собственного производства теперь приходится около 80 процентов, из которых пятую часть составляют специальные заказы. По мнению Хейки, плюс в том, что если массово производить одно и то же, то мужчинам это надоест.

- Я думаю, что это одна из сильных сторон команды "Purtse Metall" - мы гибко подходим как к производству, так и к пожеланиям клиентов. Мы фактически работаем на заказ. Недавно к нам поступил большой погрузчик "Komatsu", для которого нужно было сделать ящики: мы снимали мерки на месте, прикидывали, подгоняли. Такое не каждое предприятие делает.

Бывают ли заказы, от которых мужчины готовы отказаться?

- Мы обычно не занимаемся нержавеющим металлом, а передаем такие заказы другим предприятиям в этом регионе. Еще мы отказываемся от таких заказов, когда, например, многоквартирные дома массово просят балконные ограждения с установкой. Установка занимает довольно много времени. Но мы брались за небольшие кованые балконные ограждения по специальному заказу. 

Алар Карис со своей командой во время посещения "Purtse Metall" три года назад. На месте он получил в подарок выкованный обувной рожок, а позднее дети подарили ему изготовленный в Пуртсе "Birxi kolmekas", то есть компактно сочетающиеся плиту, коптильную печь и гриль.
Алар Карис со своей командой во время посещения "Purtse Metall" три года назад. На месте он получил в подарок выкованный обувной рожок, а позднее дети подарили ему изготовленный в Пуртсе "Birxi kolmekas", то есть компактно сочетающиеся плиту, коптильную печь и гриль. Фото: Erakogu

Президент получил столетнюю гарантию на изделие три-в-одном

Президент Алар Карис во время визита в Ида-Вирумаа в мае 2022 года посетил и предпринимательскую деревню Пуртсе: пивоварню и фанерную мастерскую, а также металлообрабатывающую мастерскую.

ТОО "Purtse Metall" ознакомило гостей со своей деятельностью и продукцией, а президент получил в подарок выкованный Карлом Уусталом обувной рожок.

- Президент увидел здесь наше изделие "Birxi kolmekas", в котором компактно сочетаются коптильня, гриль и плита. Ему он очень понравился и он дал своим детям понять, что хотел бы получить такой в подарок, - вспоминает Хейки Куусмик.

- Мы сами отвезли ему это на дом. Подумали, как дать президенту пожизненную гарантию: возникает вопрос, пожизненную для кого? Но сто лет гарантии - это наверняка, - добавил он.

"Birxi kolmekas", в котором компактно сочетаются плита, коптильня и гриль. Такой же для приготовления пищи использует и президент Алар Карис.
"Birxi kolmekas", в котором компактно сочетаются плита, коптильня и гриль. Такой же для приготовления пищи использует и президент Алар Карис. Фото: Erakogu

Заказы свидетельствуют о том, что жизнь в Эстонии стала дороже и людям все труднее раскошелиться. "Человек долго думает, купить коптильню за 450 евро или продукты в магазине. В первые годы этого товара продавалось больше, чем сейчас. Это также одна из причин, по которой мы максимально расширяем наш ассортимент продукции, чтобы каждый мог что-то найти", - пояснил Хейки.

Например, частные домовладельцы заказывают не только грили и костровые чаши, но и огражды, цветочные арки и постаменты, которые были добавлены в ассортимент продукции. "То, что мы постарались расширить сферу деятельности, позволяет нам выживать. Я не говорю, что у нас постоянно огромное количество заказов, но, как ни удивительно, это уже восьмой год, когда у нас постоянно есть работа".

Не нужно первым поездом ехать в город

"Purtse Metall" в настоящее время не планирует завоевывать зарубежные рынки, но не исключает такой возможности в будущем.

- На данный момент не хочется слишком расширяться и рисковать. Я хочу, чтобы этим было приятно заниматься, и с нынешней небольшой командой так и есть. Мы придумываем новые изделия, мы гибкие и справляемся. Если бы у нас работало пятнадцать человек, было бы гораздо сложнее постоянно обеспечивать работой.

По словам Хейки, в Ида-Вирумаа много металлообрабатывающих предприятий, но в основном они очень крупные. И ту же борозду никто не вспахивает.

- Я не знаю никого, кто бы предлагал продукцию для частных владельцев. Возможно, мы станем для кого-то примером, что и в сельской местности можно зарабатывать на жизнь, не обязательно первым поездом ехать в город. Активные люди могут поддерживать жизнь на селе с помощью предпринимательства. Если я не смогу заставить задуматься об этом кого-то другого, то, возможно, смогу убедить в этом хотя бы своих детей.

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