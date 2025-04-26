РЕПОРТАЖ Коптильни, подставки для костров и грили "Purtse Metall" можно встретить по всей Эстонии, в том числе во дворе у президента

Хейки жалеет, что не успевает так часто, как хотелось бы, поработать со сварочным аппаратом или посидеть за рулем трактора. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Разрываюсь между полем и металлом"

Наряду с ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик руководит ТОО "Hiiemägi", занимающимся растениеводством и выращиванием зерновых. "Разрываюсь между полем и металлом", - говорит он сам.

Весна - время страды как в поле, так и в металлообрабатывающей мастерской. "Смотрю, где нужно более срочно приложить руки", - старается он уделять внимание обоим предприятиям. Например, в начале апреля, когда мы посетили "Purtse Metall", деятельность в полях заключалась главным образом в отпугивании гусей.

Так как предпринимательство, особенно сельское хозяйство, означает немало агрономической и бумажной работы, то Хейки уже не особенно часто сам садится за руль трактора или берется за сварочный аппарат. Хотя и там, и там чувствует себя как дома. Например, урожай прошлого сезона он убирал за рулем комбайна сам.

- Вообще-то я по образованию и по натуре земледелец, получил образование агронома и пришел сюда на хутор после учебы в помощь отцу.

Это было в 2005 году. "Purtse Metall" родился на чертову дюжину лет позже.

- В сельском хозяйстве настали сложные времена - два особенно трудных года, - которые совпали с моим юношеским энтузиазмом что-то делать, - объяснил он.

- Ведь зимой у земледельца много свободного времени, люди и здание под мастерскую тоже имелись. Дядя супруги занимался металлом и решил, что это хороший план. Он предложил одного финского клиента, с которым сотрудничал, - вспоминал Хейки начало металлообрабатывающей мастерской.

Впрочем, план, по которому земледельцы зимой занимались бы сваркой, а летом выходили бы в поле, быстро провалился. "Ведь нельзя же сказать клиентам, что мы с апреля по октябрь не работаем. А в этот период земледельцам заниматься металлом некогда".

Земледельцы приходят на помощь по сей день, а на основном рабочем месте в "Purtse Metall" трудится профессиональный сварщик-кузнец, в случае необходимости привлекают и других. Хейки как руководитель работ заботится о заказах, сырье и рабочих принадлежностях. "Основой любого предпринимательства является хорошая и добросовестная команда. Нам в этом смысле подфартило, с парнями мне очень повезло", - хвалит Хейки.

Металлообрабатывающую мастерскую оборудовали в бывшем зернохранилище советских времен, принадлежащем, как и другие расположенные на этом же дворе сельскохозяйственные здания, семье Куусмиков. Например, рядышком в коровнике мычит стадо коров - сестра Хейки занимается на семейном хуторе молочным животноводством.

- В нашем сельхозпроизводстве старое зернохранилище не использовалось. Мы при поддержке пособия "Leader" перестроили его под металлообрабатывающую мастерскую и дали зданию новую жизнь, - объяснил Хейки.