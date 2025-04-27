Учения под Нарвой приведут к ограничению движения транспорта

Крупныке учения «Kilp» начинаются в понедельник, 28 апреля на дорогах в Ида-Вирумаа вокруг Нарва-Йыэсуу, Нарвы и ВаскНарвы .
В рамках учений на различных дорогах будет ограничена скорость до 30 км/ч, а также возможны кратковременные остановки транспортных средств.
Движение транспорта будет ограничено до вечера пятницы, 2 мая.
Депарамент транспорта просит участников дорожного движения заранее планировать свои поездки и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Более подробную информацию об ограничениях можно найти на портале http://tarktee.ee.
PPA организует учения "KILP" с 28 апреля по 2 мая 2025 года. Для отработки мероприятий пограничный переход "Нарва-1" должен быть закрыт с 30 апреля.