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Учения под Нарвой приведут к ограничению движения транспорта

Дорога между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
Дорога между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Фото: Илья Смирнов

Крупныке учения «Kilp» начинаются в понедельник, 28 апреля на дорогах в Ида-Вирумаа​ вокруг Нарва-Йыэсуу, Нарвы и ВаскНарвы .

В рамках учений на различных дорогах будет ограничена скорость до 30 км/ч, а также возможны кратковременные остановки транспортных средств.

Движение транспорта будет ограничено до вечера пятницы, 2 мая.

Депарамент транспорта просит участников дорожного движения заранее планировать свои поездки и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Более подробную информацию об ограничениях можно найти на портале http://tarktee.ee.

PPA организует учения "KILP" с 28 апреля по 2 мая 2025 года.  Для отработки мероприятий пограничный переход "Нарва-1" должен быть закрыт с 30 апреля.

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