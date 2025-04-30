Заинтересованных в получении эстонского гражданства людей приглашают на инфочасы

Первый инфочас пройдет 5 мая, за ним последуют еще три инфочаса - 12 и 19 мая, а также 2 июня. Желающие могут принять участие онлайн, выбрав подходящие время и язык.

Участники узнают, например, как пройти бесплатные курсы эстонского языка, принять участие в подготовительном обучении для сдачи экзамена на знание Конституции и Закона о гражданстве, получить компенсацию за учебный отпуск, зарегистрироваться на экзамены и подать заявление на получение гражданства, а также другую важную информацию.​

"В своей работе мы видим, что жителям, ходатайствующим о гражданстве, часто не хватает лишь одной последней детали пазла - знания языка на необходимом уровне. Мы помогаем преодолеть это препятствие, то есть выучить язык, повысить уверенность в себе и снизить страхи, связанные с экзаменом. Возможность для этого предоставляет программа договора о языковом обучении, финансируемая Министерством внутренних дел", - пояснила руководитель направления гражданского образования Фонда интеграции Екатерина Гвоздева.​