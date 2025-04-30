Заинтересованных в получении эстонского гражданства людей приглашают на инфочасы

Фонд интеграции проводит в мае и июне инфочасы, на которых предоставит всем жителям, заинтересованным в получении эстонского гражданства, информацию о бесплатном языковом обучении и другой государственной поддержке, оказываемой для получения гражданства Эстонии.
Первый инфочас пройдет 5 мая, за ним последуют еще три инфочаса - 12 и 19 мая, а также 2 июня. Желающие могут принять участие онлайн, выбрав подходящие время и язык.
Участники узнают, например, как пройти бесплатные курсы эстонского языка, принять участие в подготовительном обучении для сдачи экзамена на знание Конституции и Закона о гражданстве, получить компенсацию за учебный отпуск, зарегистрироваться на экзамены и подать заявление на получение гражданства, а также другую важную информацию.
"В своей работе мы видим, что жителям, ходатайствующим о гражданстве, часто не хватает лишь одной последней детали пазла - знания языка на необходимом уровне. Мы помогаем преодолеть это препятствие, то есть выучить язык, повысить уверенность в себе и снизить страхи, связанные с экзаменом. Возможность для этого предоставляет программа договора о языковом обучении, финансируемая Министерством внутренних дел", - пояснила руководитель направления гражданского образования Фонда интеграции Екатерина Гвоздева.
Подробную информацию об услугах и инфочасах Фонда интеграции можно найти на сайте integratsioon.ee/ru/kodanik, где также можно зарегистрироваться на инфочасы.