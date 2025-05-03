Хенри Казело: О напряженности и планах в сфере дошкольного образования Кохтла-Ярве

Когда я услышал, что ревизионная комиссия нашего горсобрания выбрала среди 12-ти детских садов для проверки именно детсад "Kirju-Mirju", который горуправление уже прежде очень основательно проверяло из-за ряда проблем в 2023-2024 годах, то предположил, что скоро будут подготовлены разные обращения и нападки на директора в первую очередь из-за ее партийной принадлежности. Видно, надеялись, что можно будет за что-то зацепиться, а если не удастся достаточно покритиковать за дело, то можно будет пустить в ход ложные утверждения.

После ревизии попечительский совет подал в горуправление обращение, содержавшее множество ложных утверждений, для полного описания которых не хватит места в газете. Например, утверждалось, что новый руководитель не покупала для детей учебные пособия и игры, хотя документальные подтверждения доказывают противоположное. В бюджете детсада в нынешнем году на учебные пособия и игры предусмотрено 50000 евро, из которых 6745 евро уже израсходованы, а в прошлом году учебных пособий игр было куплено на 25677,03 евро.

Утверждалось также, что директор Силле Кроон выбрана на эту должность на основании партийной принадлежности, однако среди членов сделавшей такой выбор комиссии не имелось ни одного социал-демократа, процесс выбора отвечал действующим требованиям и все члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Силле.