Хенри Казело: О напряженности и планах в сфере дошкольного образования Кохтла-Ярве

Жители Кохтла-Ярве выразили обеспокоенность будущим дошкольного образования. Внимание привлекла ситуация в детском саду "Kirju-Mirju", где попечительский совет во главе с представителем оппозиционного избирательного союза выступил с критическими замечаниями в адрес деятельности директора детского сада Силле Кроон.
Когда я услышал, что ревизионная комиссия нашего горсобрания выбрала среди 12-ти детских садов для проверки именно детсад "Kirju-Mirju", который горуправление уже прежде очень основательно проверяло из-за ряда проблем в 2023-2024 годах, то предположил, что скоро будут подготовлены разные обращения и нападки на директора в первую очередь из-за ее партийной принадлежности. Видно, надеялись, что можно будет за что-то зацепиться, а если не удастся достаточно покритиковать за дело, то можно будет пустить в ход ложные утверждения.
После ревизии попечительский совет подал в горуправление обращение, содержавшее множество ложных утверждений, для полного описания которых не хватит места в газете. Например, утверждалось, что новый руководитель не покупала для детей учебные пособия и игры, хотя документальные подтверждения доказывают противоположное. В бюджете детсада в нынешнем году на учебные пособия и игры предусмотрено 50000 евро, из которых 6745 евро уже израсходованы, а в прошлом году учебных пособий игр было куплено на 25677,03 евро.
Утверждалось также, что директор Силле Кроон выбрана на эту должность на основании партийной принадлежности, однако среди членов сделавшей такой выбор комиссии не имелось ни одного социал-демократа, процесс выбора отвечал действующим требованиям и все члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Силле.
В качестве "доказательства" к обращению прилагались снимки из "Facebook", на которых директор запечатлена вместе с выражающим данное мнение. Директора критиковали за партийную принадлежность, хотя она не планирует баллотироваться на местных выборах в Кохтла-Ярве. Такой подход может подавить желание людей участвовать в общественной жизни - например, один директор детсада после беседы с представителем оппозиции вышел из Социал-демократической партии. Давать оценки на основании политической принадлежности - это не согласуется с принципами демократии.
"Межпартийные и межкоалиционные противостояния во многом создаются искусственно по причине предвыборного периода и обусловлены потребностью во внимании и личными интересами".Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве
Попечительский совет указал также на то, что перед конкурсом исполняющей обязанности директора приказом назначили Евгению Торцову. На самом деле такой проект в горуправлении подписан не был, и официально такого назначения не произошло.
В Кохтла-Ярве работают 12 детсадов, которые посещают 1150 детей, из них 526 детей ходят в детские сады в Ярвеской части города. Из-за уменьшения количества детей городу необходимо упорядочить образовательную сеть, чтобы уменьшить расходы на большие здания и улучшить использование опорных специалистов. Поэтому было решено объединить детсады.
В Ярвеской части города выбрали путь объединения детсадов, а не создания нового учреждения, прежде всего из-за нехватки времени и экономии финансов. Создание нового учреждения потребовало бы подачи ходатайства о разрешении на деятельность, сокращения персонала и проведения новых конкурсов, что увеличило бы продолжительность и стоимость процесса.
Детский сад "Kirju-Mirju" выбрали центральным объединяющим учреждением, так как там находится методический центр, имеется сильная эстоноязычная среда и детсад расположен в центре города. Кроме того, существующее название хорошо характеризует сущность объединенных детсадов как разнообразного и сформированного из детей разных национальностей сообщества.
На процесс объединения детсадов повлияло также предложение государства снести одно здание, чтобы построить новое школьное здание на недвижимости детсада "Аленушка". Это уменьшило необходимость сохранения существующих больших зданий.
В случае объединения на посту директора продолжит работать тот руководитель, руководимый которым детский сад сохраняется, так как с ним объединяют другие детсады. Это исходит из того обстоятельства, что существующее учреждения продолжит свою деятельность и должность директора уже заполнена. Если бы было принято решение в пользу создания нового учреждения, то нужно было бы проводить новый открытый конкурс на замещение должности директора. Этот принцип подтверждается недавним примером из практики Министерства образования и науки, когда при объединении тартуских Эмайыэской и Хийеской школ так же объяснили логику сохранения на должности прежнего директора.
В госучреждениях должностные отношения с руководителями заключаются на определенный срок и реорганизации планируют часто таким образом, чтобы они совпадали с завершением сроков договоров с руководителями. В таком случае организация нового конкурса естественна. В управляемых же местными самоуправлениями официальных учреждениях трудовые договоры с руководителями в общем случае бессрочные, поэтому в случае реорганизации нет исходящих из закона оснований для расторжения действующего трудового договора и требований о проведении нового конкурса.
Я понимаю волнение родителей и общины из-за масштабных изменений, однако продолжать прежним образом было уже невозможно - изменения необходимы. Хотя они могут оказаться поначалу некомфортными и вызвать много вопросов, нам нужно смотреть в будущее и действовать целенаправленно.
Цель города Кохтла-Ярве - обеспечить детям качественную и устойчивую образовательную среду. Для этого мы осуществляем намеченные в образовательной стратегии шаги: наряду со структурными изменениями важно улучшать физические условия - в 2025 году планируется реновировать детсады "Buratino", "Kakuke" и "Punamütsike", чтобы обеспечить в них поддерживающую развитие современную учебную среду.
В заключение можно сказать, что межпартийные и межкоалиционные противостояния во многом создаются искусственно по причине предвыборного периода и обусловлены потребностью во внимании и личными интересами. Вопреки предполагаемым общественным интересам, раздувание таких конфликтов служит лишь частным интересам.