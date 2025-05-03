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Отчет юных художников вызывает умиление

Чтобы дотянуться до любимого рисунка Тимофею Шмырову потребовались сильные плечи отца.
Чтобы дотянуться до любимого рисунка Тимофею Шмырову потребовались сильные плечи отца. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Ученики кружка изобразительного искусства и подготовительного класса Кохтла-Ярвеской школы искусств подводят результаты своих трудов в течение учебного года: 128 работ от восемнадцати самых юных художников представлены на выставке в галерее "Ruut".

Учителя Виктория Кривоглазова и Галина Горелова говорят, что рисунков накопилось гораздо больше, но на выставку выбрали лучшие.

- Детские рисунки невозможно оценивать, потому что они все искренние, позитивные, яркие, добрые, - рассуждают педагоги. - Чем старше дети, тем больше анализируют, сравнивая жизнь с внешними обстоятельствами и с тем, что происходит в мире, что часто отражается в рисунках.

Первая выставка работ учеников - праздник и для наставников Виктории Кривоглазовой и Галины Гореловой.
Первая выставка работ учеников - праздник и для наставников Виктории Кривоглазовой и Галины Гореловой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начинающие путь в искусство просто радуются, передавая свои впечатления или фантазии на бумаге так, как видят или представляют, поэтому экспозиция яркая.

Виктория Кривоглазова добавила, что кружок и подготовительное отделение открыты для тех, кто по возрасту не может поступить в школу, но хочет научиться рисовать.

- Начинать никогда не рано, все дети - творцы от природы, - точно знает наставник с многолетним стажем. - Нам, учителям, бывает сложно, потому что рисунок надо обязательно закончить за два урока, потому что дети хотят видеть результат сразу, это их мотивирует. Темп зачастую высокий, но с ними всегда весело, поэтому интересно. Стараюсь показать им азы изобразительного искусства, прививать смелость к экспериментам. Ощутить творческую атмосферу, что может помочь определиться в развитии своих интересов.

Сестры Ксения и Анастасия Кряталовы тоже любят рисовать и планируют поступать в художественную школу.
Сестры Ксения и Анастасия Кряталовы тоже любят рисовать и планируют поступать в художественную школу. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Самая юная дебютантка нынешней экспозиции - Ульяна Стародубцева, ей 6 лет. Давиду Григоряну - 7 лет. А самый плодотворный - восьмилетний Тимофей Шмыров. Он не упустил "минуту славы" и пришел на вернисаж прямо из спортзала, где занимается вольной борьбой.

- Мне нравится спорт и рисовать тоже, - констатировал Тимофей, пообещав продолжить и в следующем году.

А его папа Александр добавил, что он уверен - сын справится, а они с мамой всегда готовы поддержать.

Первый успех, внимание гостей вернисажа - хороший мотиватор.

Гости вернисажа отмечали, что "отчет" юных живописцев вызывает умиление. Их творения излучают добро, поднимают настроение, и в такой атмосфере хочется верить в светлое будущее. Хотите тоже зарядиться позитивом? Загляните в галерею "Ruut" до 16 мая.

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