Отчет юных художников вызывает умиление

Ученики кружка изобразительного искусства и подготовительного класса Кохтла-Ярвеской школы искусств подводят результаты своих трудов в течение учебного года: 128 работ от восемнадцати самых юных художников представлены на выставке в галерее "Ruut".
Учителя Виктория Кривоглазова и Галина Горелова говорят, что рисунков накопилось гораздо больше, но на выставку выбрали лучшие.
- Детские рисунки невозможно оценивать, потому что они все искренние, позитивные, яркие, добрые, - рассуждают педагоги. - Чем старше дети, тем больше анализируют, сравнивая жизнь с внешними обстоятельствами и с тем, что происходит в мире, что часто отражается в рисунках.
Начинающие путь в искусство просто радуются, передавая свои впечатления или фантазии на бумаге так, как видят или представляют, поэтому экспозиция яркая.
Виктория Кривоглазова добавила, что кружок и подготовительное отделение открыты для тех, кто по возрасту не может поступить в школу, но хочет научиться рисовать.
- Начинать никогда не рано, все дети - творцы от природы, - точно знает наставник с многолетним стажем. - Нам, учителям, бывает сложно, потому что рисунок надо обязательно закончить за два урока, потому что дети хотят видеть результат сразу, это их мотивирует. Темп зачастую высокий, но с ними всегда весело, поэтому интересно. Стараюсь показать им азы изобразительного искусства, прививать смелость к экспериментам. Ощутить творческую атмосферу, что может помочь определиться в развитии своих интересов.
Самая юная дебютантка нынешней экспозиции - Ульяна Стародубцева, ей 6 лет. Давиду Григоряну - 7 лет. А самый плодотворный - восьмилетний Тимофей Шмыров. Он не упустил "минуту славы" и пришел на вернисаж прямо из спортзала, где занимается вольной борьбой.
- Мне нравится спорт и рисовать тоже, - констатировал Тимофей, пообещав продолжить и в следующем году.
А его папа Александр добавил, что он уверен - сын справится, а они с мамой всегда готовы поддержать.
Первый успех, внимание гостей вернисажа - хороший мотиватор.
Гости вернисажа отмечали, что "отчет" юных живописцев вызывает умиление. Их творения излучают добро, поднимают настроение, и в такой атмосфере хочется верить в светлое будущее. Хотите тоже зарядиться позитивом? Загляните в галерею "Ruut" до 16 мая.