Отчет юных художников вызывает умиление

Учителя Виктория Кривоглазова и Галина Горелова говорят, что рисунков накопилось гораздо больше, но на выставку выбрали лучшие.

- Детские рисунки невозможно оценивать, потому что они все искренние, позитивные, яркие, добрые, - рассуждают педагоги. - Чем старше дети, тем больше анализируют, сравнивая жизнь с внешними обстоятельствами и с тем, что происходит в мире, что часто отражается в рисунках.

Первая выставка работ учеников - праздник и для наставников Виктории Кривоглазовой и Галины Гореловой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начинающие путь в искусство просто радуются, передавая свои впечатления или фантазии на бумаге так, как видят или представляют, поэтому экспозиция яркая.

Виктория Кривоглазова добавила, что кружок и подготовительное отделение открыты для тех, кто по возрасту не может поступить в школу, но хочет научиться рисовать.

- Начинать никогда не рано, все дети - творцы от природы, - точно знает наставник с многолетним стажем. - Нам, учителям, бывает сложно, потому что рисунок надо обязательно закончить за два урока, потому что дети хотят видеть результат сразу, это их мотивирует. Темп зачастую высокий, но с ними всегда весело, поэтому интересно. Стараюсь показать им азы изобразительного искусства, прививать смелость к экспериментам. Ощутить творческую атмосферу, что может помочь определиться в развитии своих интересов.

Сестры Ксения и Анастасия Кряталовы тоже любят рисовать и планируют поступать в художественную школу. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Самая юная дебютантка нынешней экспозиции - Ульяна Стародубцева, ей 6 лет. Давиду Григоряну - 7 лет. А самый плодотворный - восьмилетний Тимофей Шмыров. Он не упустил "минуту славы" и пришел на вернисаж прямо из спортзала, где занимается вольной борьбой.

- Мне нравится спорт и рисовать тоже, - констатировал Тимофей, пообещав продолжить и в следующем году.

А его папа Александр добавил, что он уверен - сын справится, а они с мамой всегда готовы поддержать.

Первый успех, внимание гостей вернисажа - хороший мотиватор.