В Алутагузеской волости утонул бывший зампредседателя волостного собрания Тудулинна

В субботу, 3 мая в 11.21 в центр тревоги позвонил мужчина и сообщил, что его отец (74) пропал с вечера четверга. Последний раз его видели в бане.

За указанной звонившим баней протекает река Тагайыги, которая берет начало из озера Туду и впадает в реку Раннапунгерья. В 11.24 от родственников пропавшего поступило новое сообщение: примерно в полукилометре от дома в реке обнаружен утопленник. Им оказался пропавший Мати Уйбометс (74).

На место происшествия была направлена спасательная команда из Ийзаку. Когда спасатели прибыли, тело находилось в двух метрах от крутого берега реки. В 12.21 тело извлекли на берег. У утонувшего год назад был инфаркт. Поскольку мужчина был одет, он предположительно мог неожиданно упасть в воду, сообщил Спасательный департамент.

Мати Уйбометс был когда-то предпринимателем, а также депутатом волостного собрания Тудулинна последнего созыва до объединения с волостью Алутагузе, где он также был заместителем председателя волостного собрания.

Вместе с бывшим старейшиной волости Тудулинна Андрусом Тоссом Уйбометс был в избирательном списке EKRE. Тосс сказал, что Уйбометс был на пенсии, но, по словам местных жителей, оставался душой общины. "Он был лидером, часто помогал людям. Он выращивал немного картофеля, и если возникали излишки, раздавал другим, помогал, если кому-то нужно было поколоть дрова или обработать землю. Для общины это, безусловно, огромная потеря", - сказал Тосс.