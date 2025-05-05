Представители родителей в школьном споре в Тойла: суд не счел, что это может привести к исключению образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа

Заявители, среди прочего, просили признать неконституционным непринятие законодательных актов, которые обязывали бы местные органы власти и государство обеспечивать доступность образования в эстоноязычной учебной среде. Суд не стал подробно рассматривать этот вопрос, поднятый заявителями. Суд обосновал это тем, что в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая предлагается в качестве альтернативы ученикам Тойлаской гимназии, имеется достаточное количество учеников, родным языком которых является эстонский.

Суд признал, что школах, где есть дети с другим родным языком, организация обучения может быть несколько сложнее. Однако в Министерстве образования и науки утверждают, что существуют методики обучения в таких условиях. Следует отметить, что министерство в ходе судебного разбирательства не разъяснило, в чем заключаются соответствующие методики, не предоставило материалов, содержащих описание соответствующих методик, а также данных, подтверждающих их эффективность. По мнению истцов, таким образом, остался без ответа вопрос о том, соответствует ли по-прежнему Конституции сложившаяся ситуация, если отсутствует ясность и системная гарантия относительно качества образования для детей, родным языком которых является эстонский.

Суд согласился с заявителями в том, что волость допустила ошибку в суждении, не приняв во внимание влияние закрытия гимназии на учащихся с особыми образовательными потребностями. Однако суд не счел это нарушение существенным, поскольку каждая гимназия обязана предоставлять детям с особыми образовательными потребностями необходимую по закону поддержку. Суд не оценивал, способны ли предлагаемые в качестве альтернативы гимназии действительно оказать необходимую поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями.

Вопрос о том, кого должен заслушать администратор школы перед принятием решения о реорганизации школы, продолжает оставаться предметом споров - достаточно ли выслушать только мнение попечительского совета и ученического совета школы, или следует выслушать и родителей учеников, которых затронет это решение? Ожидается, что Государственный суд вскоре внесет ясность в этот вопрос в спорах о реорганизации школ Ляэнеранна.