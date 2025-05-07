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К концу года количество безработных может значительно сократиться

Производство электромоторов "Waldchnep". Конкретно на этой фотографии запечатлена линия сборки больших двигателей по заказу шведско-швейцарской компании "ABB".
Производство электромоторов "Waldchnep". Конкретно на этой фотографии запечатлена линия сборки больших двигателей по заказу шведско-швейцарской компании "ABB". Фото: Илья Смирнов

К концу текущего года число зарегистрированных безработных в Эстонии может сократиться до 45 000 человек, пишет rus.err.​

По состоянию на конец апреля на учете в организации состояло менее 47 300 человек - на 2400 меньше, чем месяцем ранее. В годовом сравнении снижение оказалось заметнее: в апреле 2024 года безработных было почти 52 000.

"Пока все движется по знакомой формуле: показатели идентичны прошлогодним, только с отставанием в 4000 человек. Если эта тенденция сохранится, к концу года мы увидим безработицу на уровне 6,5 процентов", - говорится в сообщении Кассы по безработице.

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