К концу года количество безработных может значительно сократиться

По состоянию на конец апреля на учете в организации состояло менее 47 300 человек - на 2400 меньше, чем месяцем ранее. В годовом сравнении снижение оказалось заметнее: в апреле 2024 года безработных было почти 52 000.

"Пока все движется по знакомой формуле: показатели идентичны прошлогодним, только с отставанием в 4000 человек. Если эта тенденция сохранится, к концу года мы увидим безработицу на уровне 6,5 процентов", - говорится в сообщении Кассы по безработице.