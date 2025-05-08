Евграфов: цель нынешнего правительства - уничтожить сланцевую промышленность

По его словам,правительство Партии реформ, игнорируя здравый смысл, продолжает добиваться своей цели - к 2030 году производить необходимую электроэнергию из возобновляемых источников.

- Нынешнее правительство не сделало выводов из недавнего масштабного отключения электроэнергии в Испании и Португалии и продолжает искренне верить, что солнечная и ветровая энергия - лучшее решение для Эстонии. Центристская партия не поддерживает такую идеологическую и недальновидную политику и считает, что необходимо инвестировать в модернизацию сланцевой промышленности», - сказал Алексей Евграфов. - Случившееся в Испании и Португалии в очередной раз доказало, что возобновляемая энергетика нестабильна, и перегрузка сетей может привести к полному коллапсу.

По мнению Евграфова, для обеспечения энергетической независимости необходимы управляемые мощности, сланцевая промышленность позволяет производить электроэнергию именно тогда, когда она необходима. "Сланец десятилетиями обеспечивал Эстонии энергетическую безопасность. Это был наш собственный ресурс, гарантировавший нам защиту от внешних кризисов и колебаний цен на импортную энергию. Явная цель нынешнего правительства - уничтожить сланцевую промышленность, причем сделать это до того, как появятся надежные альтернативы. Такие действия безответственны по отношению к людям и предприятиям", - подчеркнул Евграфов.

Современные технологии позволяют производить электроэнергию из сланца экологичным способом, оданко, по словам Евграфова, правительство не желает инвестировать в инновации. "Профессор TalTech Алар Конист отметил, что установка оборудования по улавливанию CO₂ на существующие энергоблоки потребовала бы инвестиций в размере около 200–300 млн евро. Это в десятки раз меньше, чем правительство намерено выделить на поддержку морских ветропарков. В результате мы получили бы дешевую электроэнергию и нулевые выбросы в атмосферу", - пояснил он.