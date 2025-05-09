В Нарве открылась бесплатная выставка всемирно известного музея

Выставка "Прадо на улицах Нарвы" с репродукциями картин мастеров эпохи Возрождения, хранящихся в мадридском музее "Прадо", открылась 9 мая на Стокгольмской площади в Нарве.
На выставке представлено более 50 фотографических репродукций в натуральную величину легендарных произведений европейской живописи. Среди авторов - Веласкес, Гойя, Рубенс, Эль Греко и другие художники, чьи полотна стали символами своих эпох.
Цель проекта - сделать мировое искусство доступным широкой публике за пределами музеев, вдохновляя на культурный и образовательный диалог.
На открытии выставки 9 мая присутствовали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль ван Дамме и представитель Европейской комиссии Элис Паэмурд.
Выставка открыта до 8 июня 2025 года. Посещение бесплатное для всех.