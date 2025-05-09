В Нарве открылась бесплатная выставка всемирно известного музея

На выставке представлено более 50 фотографических репродукций в натуральную величину легендарных произведений европейской живописи. Среди авторов - Веласкес, Гойя, Рубенс, Эль Греко и другие художники, чьи полотна стали символами своих эпох.

Цель проекта - сделать мировое искусство доступным широкой публике за пределами музеев, вдохновляя на культурный и образовательный диалог.

На открытии выставки 9 мая присутствовали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль ван Дамме и представитель Европейской комиссии Элис Паэмурд.