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В Нарве открылась бесплатная выставка всемирно известного музея

Инсталляция будет стоять до 8 июня
Инсталляция будет стоять до 8 июня Фото: "Северное побережье"

Выставка "Прадо на улицах Нарвы" с репродукциями картин мастеров эпохи Возрождения, хранящихся в мадридском музее "Прадо"​, открылась 9 мая на Стокгольмской площади в Нарве.

На выставке представлено более 50 фотографических репродукций в натуральную величину легендарных произведений европейской живописи. Среди авторов - Веласкес, Гойя, Рубенс, Эль Греко и другие художники, чьи полотна стали символами своих эпох.

Цель проекта - сделать мировое искусство доступным широкой публике за пределами музеев, вдохновляя на культурный и образовательный диалог.

На открытии выставки 9 мая присутствовали посол Испании в Эстонии Гильермо Корраль ван Дамме и представитель Европейской комиссии Элис Паэмурд.

Выставка открыта до 8 июня 2025 года. Посещение бесплатное для всех.

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Нарва
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