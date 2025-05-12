Фестиваль Station Narva 2025 объявил своих первых артистов: среди них Томми Кэш, nublu и Efterklang

Фестивальные абонементы Station Narva 2025 до полуночи понедельника, 12 мая, продаются по сниженной цене 45 евро в интернет-магазине TMW и в Piletilevi. С этого года Station Narva также предлагает скидку -30% на молодежный абонемент и абонемент Station Narva PLUS.

Сердцем музыкальной программы Station Narva этого года вновь станет Нарвский музей, который расположился в историческом замке Германа. В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, там выступят эстонские артисты Томми Кэш, nublu, Naissoo Freeform Quartet, Vaiko Eplik ja Eliit и INGA, а также датская инди-группа Efterklang. Фестиваль откроется в четверг, 4 сентября, специальной программой Estonian Voices; музыкальная часть мероприятия будет также представлена в прибрежном Art Club Ro-Ro.

Томми Кэш наполнит приграничный город своим игривым саундом и неординарным юмором, которые привлекают к нему внимание во всем мире. Конечно, его песня Espresso Macchiato, которая прозвучит в полуфинале конкурса песни «Евровидение», также будет исполнена в Нарве, равно как и его моментально вирусящиеся танцевальные движения.

nublu, который на прошлой неделе также дал успешный концерт в Нарве в честь Дня Европы, вернется сюда в сентябре с программой, в которую войдут как свежие хиты, возглавившие чарты, так и шлягер 2019 года für Oksana, напрямую связанный с приграничным городом.