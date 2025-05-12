Фестиваль Station Narva 2025 объявил своих первых артистов: среди них Томми Кэш, nublu и Efterklang

Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет в Нарве с 4 по 7 сентября, объявил первых исполнителей музыкальной программы, среди которых местные звезды Томми Кэш и nublu, мастера джаз-фьюжна Naissoo Freeform Quartet и датская инди-группа Efterklang.
Фестивальные абонементы Station Narva 2025 до полуночи понедельника, 12 мая, продаются по сниженной цене 45 евро в интернет-магазине TMW и в Piletilevi. С этого года Station Narva также предлагает скидку -30% на молодежный абонемент и абонемент Station Narva PLUS.
Сердцем музыкальной программы Station Narva этого года вновь станет Нарвский музей, который расположился в историческом замке Германа. В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, там выступят эстонские артисты Томми Кэш, nublu, Naissoo Freeform Quartet, Vaiko Eplik ja Eliit и INGA, а также датская инди-группа Efterklang. Фестиваль откроется в четверг, 4 сентября, специальной программой Estonian Voices; музыкальная часть мероприятия будет также представлена в прибрежном Art Club Ro-Ro.
Томми Кэш наполнит приграничный город своим игривым саундом и неординарным юмором, которые привлекают к нему внимание во всем мире. Конечно, его песня Espresso Macchiato, которая прозвучит в полуфинале конкурса песни «Евровидение», также будет исполнена в Нарве, равно как и его моментально вирусящиеся танцевальные движения.
nublu, который на прошлой неделе также дал успешный концерт в Нарве в честь Дня Европы, вернется сюда в сентябре с программой, в которую войдут как свежие хиты, возглавившие чарты, так и шлягер 2019 года für Oksana, напрямую связанный с приграничным городом.
Вайко Эплик и его супергруппа Eliit исполнят в стенах замка Германа композиции из своего прошлогоднего альбома Lähen müüjaks, основанные на текстах Бетти Альвер, а также классические песни Эплика разных периодов.
Легенда эстонского джаза Тыну Наиссоо приедет в Нарву со своей новой группой Naissao Freeform Quintet. Ожидается настоящий мастер-класс в стиле фьюжн, которого в избытке хватает на одноименном альбоме группы, выпущенном в прошлом году. Пластинка получила признание критиков и вобрала в себя вайбы фри-джаза, фанка и психоделии.
INGA, которая представила свои интерпретации наследия Яака Йоалы вместе с Оттем Лепландом на концерте-открытии Station Narva в 2023 году, возвращается в приграничный город с новым имиджем, танцевальным шоу и богатой звуковой палитрой, вдохновленной R&B, хаусом и техно.
Датская инди-группа Efterklang, которая за эти годы дала несколько аншлаговых концертов в Таллинне, впервые приедет в Нарву. Они творят уже более 20 лет и в прошлом году выпустили седьмой альбом Things We Have In Common. По мнению музыкального портала Pitchfork, в их балладах, выполненных в стиле камерной поп-музыки и задумчивой электроники, встречаются «моменты, достойные самой мощной поп-группы в мире».
Фестиваль откроется в четверг, 4 сентября, бесплатным концертом в Нарвском колледже Тартуского университета с участием отмеченного наградами вокального секстета Estonian Voices под руководством художественного руководителя Кадри Вооранд. В числе прочих прозвучат песни из последнего альбома группы Kallimale с элементами джаза, эстонской и африканской народной музыки.
Новые исполнители и вся программа Station Narva будут объявлены предстоящим летом.
Кроме того, на фестивале будут представлены художественная программа, экскурсии, акции в городском пространстве, традиционные нарвские совместные трапезы и творческие проекты «Молодежной лаборатории» Station Narva..
До сегодняшней полуночи абонементы на фестиваль Station Narva 2025 продаются по скидочной цене 45 евро в интернет-магазине TMW и Piletilevi. До конца августа стоимость абонемента составляет 55 евро, с сентября — 65 евро. С этого года также доступен молодежный абонемент, цена которого на 30% ниже обычного. Абонемент Station Narva PLUS за 100 евро предлагает полный пакет для самых преданных поклонников фестиваля: помимо музыкальной программы, он включает в себя захватывающие экскурсии, гастрономические впечатления и другие специальные мероприятия.
Билеты на отдельные дни также поступят в продажу, когда будет объявлена музыкальная программа.
Организаторами фестиваля Station Narva являются MTÜ Muusikanädal и OÜ Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой.
Молодежь из Ида-Вирумаа, принявшая участие в «Молодежной лаборатории» Station Narva, запущенной в прошлом году при поддержке Фонда справедливого перехода, также активно участвует в подготовке и программе фестиваля, реализуя собственные идеи — от смарт-приложений для городского пространства до маркетинга и создания цифровой платформы нового поколения для Station Narva.
Партнерами по сотрудничеству являются Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, день обсуждений BAZAR, Нарвская арт-резиденция, Piletilevi, Narva Hotell, Нарвская эстонская гимназия, Ида-Вирумааский центр предпринимательства kood/jõhvi и VitaTiim. Информационные партнеры: Põhjarannik/«Северное побережье», Elu24 и Raadio 2.
Фестиваль проводится при поддержке города Нарва, Министерства культуры, Фонда интеграции и Fortaco Estonia.
Проект «Молодежная лаборатория» софинансируется Европейским союзом посредством структурных средств Фонда справедливого перехода.