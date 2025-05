Фестиваль Station Narva 2025 объявил своих первых артистов: среди них Томми Кэш, nublu и Efterklang

Датская инди-группа Efterklang, которая за эти годы дала несколько аншлаговых концертов в Таллинне, впервые приедет в Нарву. Они творят уже более 20 лет и в прошлом году выпустили седьмой альбом Things We Have In Common. По мнению музыкального портала Pitchfork, в их балладах, выполненных в стиле камерной поп-музыки и задумчивой электроники, встречаются «моменты, достойные самой мощной поп-группы в мире».