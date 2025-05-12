ВИДЕО Благотворительный забег Кохтла-Ярве установил рекорд по количеству участников в серии забегов Ида-Вирумаа

Основную дистанцию ​​протяженностью 7 км, которая пролегала от Культурного центра Кохтла-Ярве вокруг паркового озера и по улицам города до лесопарка и обратно, преодолели 193 участника.

Как и ожидалось, победу одержал один из лучших бегунов на средние дистанции Эстонии Денис Шалкаускас со временем 22,15.

Среди женщин лучшей оказалась Хиллеви Велба со временем 27,51.

Благотворительный забег поддержали химическая компания Eastman Specialities из Кохтла-Ярве, которая за каждого участника перечислит по 5 евро на благотворительность, а также город Кохтла-Ярве.

Благотворительный забег Кохтла-Ярве стал вторым этапом серии забегов Ида-Вирумаа этого года, организованной Спортивным союзом Ида-Вирумаа.