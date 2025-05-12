Министерство дало Eesti Post разрешение повысить цены на почтовые услуги

Согласно проекту постановления, Eesti Post сможет откорректировать цены на отправку писем и посылок, которые в последний раз изменялись в апреле 2023 года. Как отметили в министерстве, с тех пор продолжается общий рост цен и возросли издержки на оказание почтовых услуг. Снижение объемов отправлений также увеличило затраты.

В соответствии с проектом постановления, цена универсальной почтовой услуги увеличится в среднем на 20%. Например, отправка простого письма будет стоить 1,5 евро вместо нынешних 1,3 евро, а экспресс-письма - 2,6 евро вместо 2,3 евро. Отправка международных писем и посылок подорожает в среднем на 14% и 23% соответственно. Учитывая, что обычно житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, повышение цен не представляет угрозы для доступности услуги.

Если постановление будет принято, оно вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja, после чего Eesti Post своевременно уведомит потребителей об изменениях в прейскуранте.

Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200) заявил, что необходимо быстро найти решение, чтобы продолжить предоставление почтовых услуг на высоком уровне качества.