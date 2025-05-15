Калев Каллеметс: Что будет после того, как дорожающие квоты на загрязнение положат конец сланцевой энергетике

Энергетический рынок Эстонии и всей Европы быстро меняется. Главными факторами являются поставленная Евросоюзом цель достичь к 2050 году углеродной нейтральности и созданная для ее достижения система квот на выбросы двуокиси углерода (CO2). Они обязывают производителей электроэнергии покупать разрешение на выбросы для каждой выброшенной в воздух тонны CO2.
За последние годы стоимость этих квот на выбросы резко возросла. В начале 2023 года цена квоты CO2 впервые приблизилась к черте 100 евро за тонну. Это означало, что производство электроэнергии из ископаемого топлива стало намного дороже, чем раньше, и это также отразилось на рыночной цене электроэнергии. Хотя цена на CO2 за это время немного снизилась (в начале 2024 года она оставалась в диапазоне 50-60 евро за тонну из-за экономической рецессии), долгосрочная тенденция скорее восходящая.
По прогнозам, цена одной тонны CO2 уже к 2035 году может достичь 200 евро (elering.ee). Для эстонских энергопроизводителей это является четким сигналом, что в будущем продолжать загрязняющее производство станет экономически все труднее. В принципе эту систему можно отменить или изменить только по решению 65% жителей представляющих Евросоюз стран. Большинство населения Германии, Франции и других стран Западной Европы выступает за продолжение нынешней климатической политики.
Путь сланцевой энергетики завершается
Цена квоты настолько сократила производство электроэнергии из сланца и природного газа, что эти станции приносят владельцам убытки. Моя докторская диссертация на тему экономической устойчивости эстонской сланцевой промышленности, защищенная в 2019 году, дала глубокое понимание того, почему сланец, к сожалению, не может гарантировать безопасность электроснабжения Эстонии в будущем.
Во-первых, большая часть сегодняшних шахт, заводов масел и мощностей по производству электроэнергии была построена десятки лет назад в советский период и требует постоянных крупных капиталовложений для поддержания эксплуатационных мощностей и соблюдения экологических требований. Оба старых завода по производству масел как "Enefit", так и Кивиылиского химпроизводства часто оказываются не в ладах с требованиями по окружающей среде.
Во-вторых, произведенное из сланца масло является одним из самых дорогих в мире. Если цена около 60 долларов за баррель продержится еще пару лет, вместе со сравнительно дешевым долларом, а также продолжится дорожание рабочей силы в Эстонии, то производство сланцевого масла методом пиролиза станет убыточным и не сможет продолжаться.
Однако производство масел технически и экономически связано с производством электроэнергии. Полукоксовый газ является важным исходным продуктом при производстве электроэнергии в Аувере, и если добыча сланца сократится в результате сокращения производства масел, то увеличится себестоимость остального сланца и конкурентоспособность сланцевой электроэнергии снизится.
В-третьих, учитывая вышеперечисленные риски, банки неохотно инвестируют в этот сектор. Это отражается также в высокой средней процентной ставке кредитов "Eesti Energia" в размере 5,6% по сравнению, например, с кредитным интересом финского предприятия атомной энергетики "TVO" в размере 2,8%.
Горючий сланец - это ископаемое топливо с самой низкой теплотворной способностью, поэтому высокая цена квоты на выбросы CO2 сильнее всего бьет по электроэнергии, вырабатываемой из сланца. Каждый мегаватт-час электроэнергии, произведенной из сланца, означает выброс примерно одной тонны CO2, что при текущих ценах квот добавляет десятки евро к себестоимости производства.
Таким образом, продолжение развития сланцевой энергетики и производства сланцевых масел после начала 2030 года маловероятно, в том числе и по экономическим причинам. К сожалению, пока что приходится продолжать использовать горючий сланец, поскольку для Эстонии и других стран Балтии крайне важна надежность поставок в зимний период.
Плохая новость: подорожает еще больше
В описанной ситуации имеет смысл обратить внимание на безуглеродные источники энергии, поскольку они просто более доступны. Но у них есть свои проблемы.
Как и любой вид энергии, возобновляемая энергия имеет свои ограничения. В 2022 году более трети потребляемой в Эстонии электроэнергии приходилось на возобновляемые источники энергии. В Испании этот показатель превышает 50%. Но в конце апреля произошло то, чего в Эстонии опасались в начале февраля, - отключение электроэнергии на всем Пиренейском полуострове.
Нам еще предстоит дождаться точных причин, но факт остается фактом: правительство Испании взяло курс на стопроцентный переход на возобновляемые источники энергии в 2021 году, и за шесть дней до отключения электроэнергии Испания некоторое время производила всю свою электроэнергию за счет возобновляемых источников. В системе было слишком мало непрерывно вращающихся генерирующих мощностей, чтобы обеспечить инерцию, а в случае выхода из строя одной из линий электропередачи инерции системы было недостаточно для поддержания частоты переменного тока. Таким образом, в течение нескольких секунд от сети каскадом отключились многие электрогенераторы, и в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии для почти 35 миллионов потребителей.
Если по экономическим причинам часы работы сланцевых электростанций в Эстонии и газовых электростанций в Латвии и Литве существенно сократятся, то уменьшится инерция, то есть способность переносить падение нагрузки, и у всей электросистемы Балтии - независимо от внешних подключений. К сожалению, и в связи с финским и шведским подключением мы наблюдали продолжительную техническую неисправность "Estlink 2" в 2024 году и реализованную зимой "якорную атаку" со стороны китайского нефтяного танкера.
Возобновляемая энергия имеет определенные плюсы: солнечные панели легко купить в Китае и установить. С ветряками дело немного сложнее, ведь не каждая деревня или волость хотят видеть их у себя на своей территории в течение десятилетий, но наверняка в Эстонии имеются еще малозаселенные районы или прибрежные территории, где они подходят и жители не против.
В то же время значительным объективным ограничением в случае ветряной энергии является то, что сильный ветер дует одновременно почти по всей Эстонии или Прибалтике, а это значит, что в эти часы все ветропарки, работающие одновременно, снижают цену на электроэнергию. Так, в Финляндии производимая ветропарками электроэнергия в среднем на 40% дешевле, в Эстонии - пока на 20% дешевле, но чем больше становится ветряков, тем меньше дохода они приносят всем ветропаркам в целом. Потребитель в какие-то часы будет выигрывать, однако у производителей электроэнергии уменьшится способность делать новые инвестиции.
Эстонской энергетике необходим крепкий хребет
Атомная энергетика имеет свои недостатки. Его строительство занимает много времени, оно сложнее, чем установка китайских солнечных панелей, отработанное ядерное топливо требует плановой окончательной утилизации, а атомная энергетика до сих пор неизвестна жителям Эстонии. Но когда-то атомная энергия была неизвестна и финнам, а теперь стабильная и доступная атомная энергетика является краеугольным камнем экономики Финляндии, несмотря на долгие сроки строительства последнего нового реактора.
Эстонский парламент 12 июня 2024 года принял историческое решение о переходе к внедрению атомной энергетики, оказав тем самым фундаментальную поддержку развитию атомной энергетики в Эстонии. Решение Рийгикогу обязывает правительство начать подготовку необходимых законов - в частности, должен быть создан надзорный орган, регулирующий ядерную безопасность, и внесены изменения в правовые акты, которые сделают возможным строительство атомной электростанции.
Другими словами, атомная энергия официально стала в Эстонии одним из вариантов энергии будущего, к подготовке применения которой государство начало всерьез готовиться. Примечательно, что правительство Латвии недавно тоже обсуждало атомную энергетику и приняло решение начать переговоры с Эстонией о сотрудничестве в области внедрения атомной энергетики, возможно, путем участия в проекте эстонской атомной электростанции. "Fermi Energia" проводит исследования совместно с "Latvenergo" с 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве и открыта для того, чтобы как "Eesti Energia", так и "Latvenergo" приобрели значительную долю в "Fermi Energia".
Правительство дало понять, что уже нынешней весной начнется спецпланировка, в ходе которой оценят возможные подходящие места для выбранных "Fermi Energia" малых реакторов типа "BWRX-300" в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Государственная спецпланировка означает углубленное исследование, учитывающее текущее землепользование, геологию, подключение к сетям электроснабжения, наличие охлаждающей воды, воздействие на окружающую среду и мнение местных органов власти. К концу первого этапа планирования станет ясно, какое место лучше всего подходит для строительства станции.
И Виру-Нигулаское, и Люганузеское волостные собрания дали согласие на участие в процессе планирования. Однако важно иметь в виду, что инициирование спецпланировки или утверждение через пару лет местоположения станции не означает решения о строительстве атомной станции, но создает предпосылки для того, что к моменту принятия политического решения будут выбраны подходящее место и условия.
Технология зрелая
Ядерные технологии используются во всем мире уже более 60 лет - первая атомная электростанция начала работу в 1954 году, а в настоящее время в мире эксплуатируется более 400 ядерных реакторов. В Финляндии и Швеции в общей сложности 11 ядерных реакторов рентабельно производят электроэнергию, которая по подводным линиям связи поступает в Эстонию и Литву.
Таким образом, ядерная энергетика - это не какая-то неизвестная "космическая наука", а зрелая и функционирующая технология, которая постоянно совершенствуется.
Разрабатываемые в настоящее время малые модульные реакторы (ММР) во многом основаны на предыдущем опыте. Например, кипящий реактор "GE Hitachi BWRX-300", выбранный для проекта "Darlington" в Канаде, строительство которого уже началось, а также для первого в Эстонии малого реактора, на 95% основан на ранее проверенных компонентах и решениях. Это означает, что системы топлива, охлаждения и безопасности реактора в основном того же типа, что и на ядерных реакторах "Olkiluoto" 1 и 2 в Финляндии, которые эксплуатируются с 1978 года. Меньшая станция использует меньше строительных материалов, а время строительства короче и, по оценкам застройщика, составляет 3-4 года.
Все эти шаги создают предпосылки для того, что первый в Эстонии малый реактор будет готов к концу 2035 года, что поможет заменить старые станции в Нарве и обеспечить доступной, чистой и стабильной энергией как бытовых потребителей, так и промышленность в течение как минимум 80 лет.