Калев Каллеметс: Что будет после того, как дорожающие квоты на загрязнение положат конец сланцевой энергетике

Плохая новость: подорожает еще больше

В описанной ситуации имеет смысл обратить внимание на безуглеродные источники энергии, поскольку они просто более доступны. Но у них есть свои проблемы.

Как и любой вид энергии, возобновляемая энергия имеет свои ограничения. В 2022 году более трети потребляемой в Эстонии электроэнергии приходилось на возобновляемые источники энергии. В Испании этот показатель превышает 50%. Но в конце апреля произошло то, чего в Эстонии опасались в начале февраля, - отключение электроэнергии на всем Пиренейском полуострове.

Нам еще предстоит дождаться точных причин, но факт остается фактом: правительство Испании взяло курс на стопроцентный переход на возобновляемые источники энергии в 2021 году, и за шесть дней до отключения электроэнергии Испания некоторое время производила всю свою электроэнергию за счет возобновляемых источников. В системе было слишком мало непрерывно вращающихся генерирующих мощностей, чтобы обеспечить инерцию, а в случае выхода из строя одной из линий электропередачи инерции системы было недостаточно для поддержания частоты переменного тока. Таким образом, в течение нескольких секунд от сети каскадом отключились многие электрогенераторы, и в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии для почти 35 миллионов потребителей.