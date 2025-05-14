В Нарва-Йыэсуу началось возведение стен нового детского сада

Здание для нового детского сада, рассчитанное на четыре группы и площадью 1270 квадратных метров, возводится на участке существующего детсада "Karikakar" по ул.Карья, 25.

Как сообщили в городской управе Нарва-Йыэсуу, новое здание будет рассчитано на четыре группы. Общая стоимость проекта составляет 3,6 миллиона евро, из которых 85% покрываются из Фонда справедливого перехода, остальное - из бюджета города. Подрядчиком выступает строительная компания "Mapri Ehitus".

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин 14 мая подчеркнул символичность торжественного события: "Сегодня, закладывая краеугольный камень в фундамент нового детского сада в Нарва-Йыэсуу, мы не просто возводим здание - мы закладываем прочный фундамент будущего нашего города. Каждая инвестиция в образование - это инвестиция в завтрашний день".

По словам гендиректора "Mapri Ehitus" Тармо Рооса, строительство дошкольных учреждений в малых городах имеет стратегическое значение. "Это не просто строительный проект - это инвестиция в будущее, которая поможет создать лучшие условия для подрастающего поколения", - отметил он.