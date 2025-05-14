Подтверждается, что идея строительства в Нарве военного городка будет реализована в ближайшие годы

- Единственный вопрос - будет ли объективен закон в случае неправомерных действий военных в отношении нарвских девушек. А в остальном - построят и построят, абсолютно ничего от этого не изменится, - уверен этот мужчина.

Составляется список возможных мест для строительства

Мэр Нарвы Катри Райк нынче сообщила "Северному побережью", что тема будущего военного городка в Нарве сейчас постоянно прорабатывается, например, в рабочей переписке. Какого-то окончательного решения со стороны государства Райк ожидает этим летом, но при этом отмечает, что уже сегодня можно говорить не об идее с туманной перспективой, а о проекте с воплощением в ближайшие несколько лет.

Райк рассказала, что сперва встречалась с представителем Государственного центра оборонных инвестиций и потом вот с командующим Силами обороны Эстонии. По словам мэра, работа сейчас идет над тем, чтобы на административной территории Нарвы найти подходящее место. Правда, списка вероятных локаций, из которых уже можно было выбирать наилучший вариант, никто пока не называет публично.

- Ясно, что это не будет в центре города и близко к спальным районам, - уверена Райк. - И скорее всего, это будет место, где не потребуется делать детальную планировку, так как это был бы долгий процесс. Мы все-таки ищем быстрое решение на ближайшие годы. Но процесс пока еще в начальной стадии.

Также она подтвердила, что принципиальное условие - размещение городка в пределах административной границы города Нарвы, а не в соседнем самоуправлении, коим является город Нарва-Йыэсуу, располагающий более обширными территориями.

Райк думает, что военная база даст городу некоторое количество рабочих мест, а еще попросту прибавит людей на нарвских улицах, в спортзалах, бассейнах и так далее.