Подтверждается, что идея строительства в Нарве военного городка будет реализована в ближайшие годы

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило и мэр Нарвы Катри Райк на прошлой неделе встретились в Нарвской ратуше, и в центре их разговора был озвученный в апреле план строительства на территории приграничного города военного городка.
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило подчеркнул, что в будущем городке в Нарве могут быть размещены как уже действующие, так и формируемые военные подразделения. Отмечено, что присутствие военных в Нарве будет сопоставимо с их размещением в Тапа, Выру и Йыхви. Городок должен быть способен разместить подразделение уровня батальона с техникой, а также иметь возможность принимать дополнительные силы при необходимости.
- У нас остались положительные впечатления от предыдущей деятельности в Нарве, и мы уверены, что местное сообщество воспримет идею нового военного городка с пониманием и поддержкой, - сказал Мерило по итогу встречи с Райк.
Поддержка местного сообщества слабая
Тремя неделями ранее, когда широко прозвучала новость о готовящемся развертывании в Нарве стационарного военного объекта - говорили и о военном городке, и о военной базе, - нарвское городское сообщество отреагировало скорее негативно или в лучшем случае нейтрально.
- Катастрофа! - высказалась, например, молодая мама по имени Карина, когда "Северное побережье" проводило опрос на данную тему на улицах Нарвы. - Тут не то место, здесь же наши дети, а военные - это опасно. Когда здесь проходили учения - уже тогда мне было страшно. Уже думаем, как бы уехать отсюда в связи со всеми событиями, что сейчас происходят, - высказалась нарвитянка.
Подобный настрой был и у нескольких других опрошенных, хотя далеко не все хотели высказаться открыто. Но, например, Владимир, называющий себя писателем, высказался о будущей военной базе в Нарве охотно и притом положительно.
- Единственный вопрос - будет ли объективен закон в случае неправомерных действий военных в отношении нарвских девушек. А в остальном - построят и построят, абсолютно ничего от этого не изменится, - уверен этот мужчина.
Составляется список возможных мест для строительства
Мэр Нарвы Катри Райк нынче сообщила "Северному побережью", что тема будущего военного городка в Нарве сейчас постоянно прорабатывается, например, в рабочей переписке. Какого-то окончательного решения со стороны государства Райк ожидает этим летом, но при этом отмечает, что уже сегодня можно говорить не об идее с туманной перспективой, а о проекте с воплощением в ближайшие несколько лет.
Райк рассказала, что сперва встречалась с представителем Государственного центра оборонных инвестиций и потом вот с командующим Силами обороны Эстонии. По словам мэра, работа сейчас идет над тем, чтобы на административной территории Нарвы найти подходящее место. Правда, списка вероятных локаций, из которых уже можно было выбирать наилучший вариант, никто пока не называет публично.
- Ясно, что это не будет в центре города и близко к спальным районам, - уверена Райк. - И скорее всего, это будет место, где не потребуется делать детальную планировку, так как это был бы долгий процесс. Мы все-таки ищем быстрое решение на ближайшие годы. Но процесс пока еще в начальной стадии.
Также она подтвердила, что принципиальное условие - размещение городка в пределах административной границы города Нарвы, а не в соседнем самоуправлении, коим является город Нарва-Йыэсуу, располагающий более обширными территориями.
Райк думает, что военная база даст городу некоторое количество рабочих мест, а еще попросту прибавит людей на нарвских улицах, в спортзалах, бассейнах и так далее.
- Самое позитивное, что я вижу, - это вернет жизнь на улицы Нарвы. Будем честны, сейчас у нас город довольно пустой, - признала мэр Катри Райк, напоминая о демографической яме, в которую Нарва погружается все глубже и глубже.