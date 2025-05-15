Спасательный департамент извинился перед жителями за плохую сирену

«Это был первый случай, когда была одновременно запущена вся комплексная система оповещения. Конечно, жаль, что уже на первом этапе возникли трудности, но такой масштабный тест был необходим. Мы выявили критически важные моменты, которые позволят обеспечить надёжную работу системы в случае реального кризиса. Подобные учения крайне важны — чтобы в случае настоящей угрозы мы были к ней готовы», — подчеркнул Таммемяэ.

В ближайшие недели SMIT совместно со Спасательным департаментом и другими партнёрами оценит работу как отдельных элементов системы, так и всей системы в целом. Приоритетные работы по устранению недостатков уже начались.

Комплексная система экстренного оповещения об опасности была разработана за последние несколько лет. Она включает в себя различные каналы и решения: мобильные приложения, оповещения через каналы ERR, сеть сирен, а также SMS-оповещения по зонам риска. Подробнее — на сайте olevalmis.ee.

Каналы оповещения дополняют друг друга как по содержанию, так и по технологии. Некоторые из них работают быстрее, некоторые — медленнее. Одни доступны даже при отсутствии интернет-связи, другие требуют подключения к сети.