Спасательный департамент извинился перед жителями за плохую сирену

В рамках первого общенационального тестирования системы экстренного оповещения EE-ALARM вчера были активированы сирены в 22 населённых пунктах Эстонии и прилегающих районах. В итоге сработали 72% сирен, из них 10% — с задержкой. Также уровень звука сирен был ниже запланированного.
По словам руководителя проекта Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Тимо Таммемяэ, 72% сирен сработали корректно или с минимальной задержкой. «Точные причины, по которым часть сирен не включилась, ещё выясняются. С высокой вероятностью речь идёт о проблемах программного обеспечения. Мы продолжим анализ и начнём устранять выявленные неполадки уже на этой неделе», — отметил он.
В Спасательный департамент также поступили отзывы, что звук сирен был недостаточно громким, не слышался на значительном расстоянии, а в некоторых случаях были слышны потрескивания. «О проблеме с потрескиванием нам известно, причина пока выясняется. Что касается громкости, то она составила 72% от максимума. Это произошло из-за автоматического изменения уровня громкости в программном обеспечении устройств при замене звукового файла. Изначально запланированная громкость на этом тесте составляла 90%», — пояснил Таммемяэ.
Совместно со Спасательным департаментом также проводились замеры в четырёх эстонских городах. «Любая крупная ИТ-система требует тестирования и настройки. Полученные в ходе замеров данные помогут в дальнейшем развитии сети сирен. Но однозначно необходимо будет проводить и дополнительные тесты в будущем», — сказал Таммемяэ.
Сирены сработали частично в Хаапсалу, Палдиски, Маарду, Нарве, Пярну, Раквере, Курессааре, Саку, Таллинне, Тапа, Тарту, Валга и Вильянди.
Сирены не сработали в Йыхви, Кохтла-Ярве, волости Луунья, Пылва, Лаагри и Сауэ.
«Приносим извинения жителям тех районов, где они ожидали услышать, как работает сирена в реальности».
«Это был первый случай, когда была одновременно запущена вся комплексная система оповещения. Конечно, жаль, что уже на первом этапе возникли трудности, но такой масштабный тест был необходим. Мы выявили критически важные моменты, которые позволят обеспечить надёжную работу системы в случае реального кризиса. Подобные учения крайне важны — чтобы в случае настоящей угрозы мы были к ней готовы», — подчеркнул Таммемяэ.
В ближайшие недели SMIT совместно со Спасательным департаментом и другими партнёрами оценит работу как отдельных элементов системы, так и всей системы в целом. Приоритетные работы по устранению недостатков уже начались.
Комплексная система экстренного оповещения об опасности была разработана за последние несколько лет. Она включает в себя различные каналы и решения: мобильные приложения, оповещения через каналы ERR, сеть сирен, а также SMS-оповещения по зонам риска. Подробнее — на сайте olevalmis.ee.
Каналы оповещения дополняют друг друга как по содержанию, так и по технологии. Некоторые из них работают быстрее, некоторые — медленнее. Одни доступны даже при отсутствии интернет-связи, другие требуют подключения к сети.
После завершения теста Спасательный департамент совместно с Министерством внутренних дел и другими участниками продолжит анализ работы системы как по отдельным компонентам, так и в целом.