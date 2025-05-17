ПЕРЕДОВИЦА Неужели избиратель - дурак, или это политик считает его таковым?

С Луманом приходится во многом согласиться. Ведь мы видим, как все главные партии любят склоняться к популизму, говоря с избирателями на языке примитивных решений. Мол, построим то, повысим это и снизим третье. Вот у избирателей и сложилось впечатление, будто где-то существует некое мистическое государство со своим бездонным кошельком и, принимая решение на выборах, следует исходить из того, кто и сколько сумеет раздать народу из этой государственной мошны. Люди часто не думают о том, что на самом деле эти деньги собраны стараниями всех жителей, а дело политиков - предложить, как наиболее разумно и рачительно расходовать их. Именно на основании таких конкурсов идей избиратель и должен принимать решение.

На самом деле требующие решения проблемы, как правило, намного более многослойные, чем мы хотим себе представить. Возьмем, например, ставшую в последние годы большой проблемой энергетику. Было бы просто сказать, что все наши здешние проблемы исходят из того, что мы собственными руками стали душить производство электроэнергии из сланца. Наверное, это верно лишь отчасти, ведь существует множество других факторов, которые подталкивали нас в этом направлении. Только вот не особо много имеется тех людей, которые вразумительно объяснили бы эти факторы народу, а еще меньше тех, кто знал бы, как выйти из нынешней ситуации. Ведь простых ответов нет.

Для разрешения кризиса безопасности политики тоже предлагают простые ответы. Ситуация тревожная, это ясно. Но достаточно ли нас убедили, что все эти повышения налогов, которые объясняют соображениями безопасности, действительно пойдут на нужды безопасности?