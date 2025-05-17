В "Fortaco" не собирались строить в Нарве целый новый завод, но нашлась причина

Церемонию открытия нового завода "Fortaco" 15 мая сопровождали неизменные в таких случаях речи начальников, плюс вдобавок шоу барабанщиков и акробатов, творивших шум и трюки прямо на площадке для разгрузки фур. Потом - экскурсии по цехам и фуршет с тортом. Все это празднование устроили в разгар трудового четверга, когда рядовые работяги продолжали собирать и сваривать части стальных паззлов, проверять точность сборки и, наконец, упаковывать в полиэтилен уже готовые узлы будущих машин.