В "Fortaco" не собирались строить в Нарве целый новый завод, но нашлась причина

Свой второй нарвский завод компании "Fortaco Estonia" пришлось строить на пятикилометровом удалении от первого - чтобы выполнить условие Фонда справедливого перехода. Взамен за более сложную внутреннюю логистику предприятие получает из фонда лишь десятую часть вложенных в расширение денег. Впрочем, все равно, своим новым заводом в "Fortaco" очень довольны, и здесь в итоге будет свыше шестидесяти рабочих мест.
Церемонию открытия нового завода "Fortaco" 15 мая сопровождали неизменные в таких случаях речи начальников, плюс вдобавок шоу барабанщиков и акробатов, творивших шум и трюки прямо на площадке для разгрузки фур. Потом - экскурсии по цехам и фуршет с тортом. Все это празднование устроили в разгар трудового четверга, когда рядовые работяги продолжали собирать и сваривать части стальных паззлов, проверять точность сборки и, наконец, упаковывать в полиэтилен уже готовые узлы будущих машин.