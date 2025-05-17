Ученые создают новые решения в Ида-Вирумаа

"Очень перспективными считаю исследования, которые провожу в составе исследовательской группы научной и опытной лаборатории технологии топлив научного консорциума", - отмечает научный сотрудник Вирумааского колледжа Ольга Пихл. В сотрудничестве с коллегами она разработала метод двухступенчатого пиролиза, с применением которого можно, например, производить водород из лопастей ветряков или из солнечных панелей. Мы знаем, что срок службы построенных в Ида-Вирумаа и строящихся ветряных и солнечных парков составляет примерно пару десятилетий. То есть мы уже через десяток лет окажемся лицом к лицу с проблемой утилизации отслуживших свое лопастей и панелей. Наиболее экологичным решением в соответствии с нынешними зданиями и является производство из них водорода, и я верю, что к тому времени в уезде этим будут заниматься уже несколько предприятий.

Отмечу также важность работы исследовательских групп под руководством профессоров Тартуского университета Энна Луста и Калле Кирсимяэ в деле перехода к зеленой энергетике в Ида-Вирумаа. Под руководством профессора Луста и в сотрудничестве с "Silmet" занимаются технологиями переработки редкоземельных металлов, которые позволили бы более эффективно и экономично, нежели сейчас, производить из них различную пользующуюся большим спросом продукцию. Например, сегодня сырье с "Silmet" поступает на Нарвский завод магнитов, где из него производят в том числе используемые в электромобилях магниты. Все инвестиции и рабочие места остаются в Ида-Вирумаа.