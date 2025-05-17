Ученые создают новые решения в Ида-Вирумаа

Фонд справедливого перехода (ФСП) Евросоюза поддерживает происходящий в Ида-Вирумаа переход от сланцевой энергетики к возобновляемым источникам энергии и решениям в области экономики замкнутого цикла. С этой целью в сотрудничестве TalTech и Тартуского университета создан научный консорциум, деятельность которого в уезде осуществляют Вирумааский колледж в Кохтла-Ярве и Нарвский колледж.
Чем именно занимается научный консорциум и какую пользу он принесет всем жителям Ида-Вирумаа? В рамках научного консорциума действуют 22 рабочие группы с более чем 150 учеными, деятельность которых сосредоточена на практических и научно обоснованных решениях проблем зеленой и циклической экономики в Ида-Вирумаа.
В области энергетики две рабочие группы непосредственно занимаются темами возобновляемой энергии и общинной энергетики. Их исследования направлены на решения, с помощью которых в уезде можно было бы развивать эффективные микросети, а также создавать новые решения для местного рынка энергии. Недавно мы увидели, что произошло с ценой отопления в Нарве, когда цены на газ и квоты CO2 не позволили там больше работать по-старому. Теперь придется искать альтернативы, и они, если судить по мировому опыту, существуют. Хейко Пыдерсалу, член научного консорциума и руководитель Вирумааского центра инноваций в области цифровых и зеленых технологий (VIDRIK), недавно опубликовал комментарий, показывающий направление, в котором может развиваться зеленая энергетика на микроуровне в Ида-Вирумаа. Проведенный среди предприятий уезда опрос показывает, что интерес велик. В то же время крупными препятствиями являются нынешнее строение энергетической инфраструктуры, а также нехватка опыта и сотрудничества. На этой неделе научный консорциум организует семинар в Нарвском колледже Тартуского университета с целью развития синергии между учеными и предпринимателями в области возобновляемой и общинной энергетики.
Старые лопасти ветряков - в водород, терриконы - в деньги
"Очень перспективными считаю исследования, которые провожу в составе исследовательской группы научной и опытной лаборатории технологии топлив научного консорциума", - отмечает научный сотрудник Вирумааского колледжа Ольга Пихл. В сотрудничестве с коллегами она разработала метод двухступенчатого пиролиза, с применением которого можно, например, производить водород из лопастей ветряков или из солнечных панелей. Мы знаем, что срок службы построенных в Ида-Вирумаа и строящихся ветряных и солнечных парков составляет примерно пару десятилетий. То есть мы уже через десяток лет окажемся лицом к лицу с проблемой утилизации отслуживших свое лопастей и панелей. Наиболее экологичным решением в соответствии с нынешними зданиями и является производство из них водорода, и я верю, что к тому времени в уезде этим будут заниматься уже несколько предприятий.
Отмечу также важность работы исследовательских групп под руководством профессоров Тартуского университета Энна Луста и Калле Кирсимяэ в деле перехода к зеленой энергетике в Ида-Вирумаа. Под руководством профессора Луста и в сотрудничестве с "Silmet" занимаются технологиями переработки редкоземельных металлов, которые позволили бы более эффективно и экономично, нежели сейчас, производить из них различную пользующуюся большим спросом продукцию. Например, сегодня сырье с "Silmet" поступает на Нарвский завод магнитов, где из него производят в том числе используемые в электромобилях магниты. Все инвестиции и рабочие места остаются в Ида-Вирумаа.
Под руководством профессора Кирсимяэ происходит развитие технологий, необходимых для вторичного использования материалов, десятилетиями складировавшихся на ида-вируских терриконах. До сих пор из этих сваленных в горы миллионов тонн применить в цикличной экономике удавалось малую часть. Однако потенциал терриконов, как очень хорошо известно всем идавирусцам, огромен. В то же время, например, в дорожном строительстве требуется очень много наполнительного материала, но он должен быть экологически безопасным и в то же время экономически конкурентоспособным. Образно говоря, ученые занимаются сегодня тем, как превратить загрязняющие Ида-Вирумаа терриконы в источник денег для действующих здесь предприятий.
В уезде становится больше толковых людей и умных рабочих мест
И в заключение я как директор Вирумааского колледжа не могу не сказать о том, что в колледже предлагаются новые программы магистерского обучения - "Устойчивые химические технологии", "Устойчиво развивающаяся промышленность" и "Зеленые энергетические технологии", - направленные на подготовку специалистов, которые смогут, основываясь на научных знаниях, решать ключевые вопросы экологии и энергохозяйства. Более подробно о той инвестиции, которая поможет готовить квалифицированную рабочую силу, я писала в опубликованном недавно мнении-комментарии.
Поскольку именно внедрение альтернативных энергетических технологий часто вызывает противоречивые мнения и страстные дискуссии, то особенно важно, чтобы такие решения принимались не только на основании эмоций. Как подчеркивает профессор TalTech Алар Конист, развитие энергетической системы должно основываться на надежности, знаниях и экономической обоснованности. Внедрение возобновляемой энергии не может быть основано только на доброй воле - оно требует крепкого научного фундамента. Недавний опыт стран Южной Европы, таких как Испания и Португалия, продемонстрировал, что непродуманные решения могут привести к нестабильности электросети, экономическим трудностям и новой технологической зависимости. Эти уроки подтверждают, что в Эстонии, и особенно в Ида-Вирумаа, руководить изменениями нужно при поддержке со стороны ученых и инженеров. Именно поэтому мы обучаем здесь новых специалистов, чтобы будущие решения опирались на знания, а не на идеологию. Ида-Вирумаа занимает ключевую позицию при переходе от сланца к возобновляемой энергии. Большинство идавирусцев смогут в более короткой или удаленной перспективе выиграть от этого.
Деятельность совместного научного консорциума TalTech и Тартуского университета софинансируется в рамках меры Евросоюза "Поддержка увеличения наукоемкости ида-вируского предпринимательства: развитие предложения научного потенциала для создания в Ида-Вирумаа ИИ-сети".