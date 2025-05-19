ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ Памятник Хейно Липпу установлен в Йыхви возле стадиона его имени

- Хейно прибыл на стадион своей родной школы, и для него это самое подходящее место, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа, добавив, что поскольку 21 июня в Йыхви снова пройдут соревнования памяти Хейно Липпа, в которых и в этом году примет участие большое количество лучших многоборцев мира, Хейно Липп сможет быть вместе с ними. - Когда он занимался спортом, его не выпускали за границу. Теперь он снова с великими мира сего!