Инцидент на границе в Нарве Суд объяснил, почему россияне опасны в Эстонии

Гражданка России подала в суд на Департамент полиции и погранохраны (PPA), который запретил ей въезд в Эстонию на том основании, что она представляет угрозу безопасности Эстонии. Женщина заявила, что PPA никак не доказал, что она представляет угрозу, однако, по мнению суда, в настоящее время все жители России представляют угрозу государству.
Анна, жительница России и гражданка той же страны, в сентябре 2023 года направлялась в Польшу со своим мужем-поляком через Эстонию, чтобы навестить его семью, когда пограничники Нарвы отказали ей во въезде на том основании, что женщина представляет угрозу для общественного порядка, внутренней безопасности, общественного здоровья или международных отношений одного или нескольких государств-членов Европейского союза.