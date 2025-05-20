Инцидент на границе в Нарве Суд объяснил, почему россияне опасны в Эстонии

В начале мая на погранпереходе в Нарве прошли учения "Kilp", в ходе которых также отрабатывались ситуации проникновения в Эстонию нелегальных мигрантов из России. По мнению эстонских властей, в сложившейся ситуации все российские граждане представляют угрозу безопасности страны, поэтому их въезд сюда может быть разрешен только в исключительных случаях.

Гражданка России подала в суд на Департамент полиции и погранохраны (PPA), который запретил ей въезд в Эстонию на том основании, что она представляет угрозу безопасности Эстонии. Женщина заявила, что PPA никак не доказал, что она представляет угрозу, однако, по мнению суда, в настоящее время все жители России представляют угрозу государству.