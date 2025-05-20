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Летняя постановка Раквереского театра перенесет на ирландскую ферму

"Lahkumine" перенесет зрителя в современную ирландскую семью, где мать сыграет Юлле Лихтфельдт, а отца - Яан Реккор.
"Lahkumine" перенесет зрителя в современную ирландскую семью, где мать сыграет Юлле Лихтфельдт, а отца - Яан Реккор. Фото: Kalev Lilleorg

В июне Раквереский театр сыграет в амбаре мызы Лообу летнюю постановку "Lahkumine" в сопровождении живой ирландской музыки.

Спектакль "Lahkumine" Филипа Осмента в постановке Пеэтера Раудсеппа, который был тепло принят зрителями в прошлом году и признан фаворитом года, публика снова увидит в июне.

Сюжет переносит зрителя в современную ирландскую семью. Старший сын (Райнер Элхи) остается работать на семейной ферме вместе с матерью (Юлле Лихтфельдт) и отцом (Яан Реккор в качестве приглашенного актера из Эстонского драмтеатра и "Эндла"). Младший сын (Йоханнес Рихард Сеппинг) возвращается из университета на рождественские каникулы. Характеры братьев совершенно разные, да еще масла в огонь их и без того взрывоопасных отношений подливает невеста старшего (Лаура Нильс), которой приглянулись оба брата.

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