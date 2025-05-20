Летняя постановка Раквереского театра перенесет на ирландскую ферму

Спектакль "Lahkumine" Филипа Осмента в постановке Пеэтера Раудсеппа, который был тепло принят зрителями в прошлом году и признан фаворитом года, публика снова увидит в июне.

Сюжет переносит зрителя в современную ирландскую семью. Старший сын (Райнер Элхи) остается работать на семейной ферме вместе с матерью (Юлле Лихтфельдт) и отцом (Яан Реккор в качестве приглашенного актера из Эстонского драмтеатра и "Эндла"). Младший сын (Йоханнес Рихард Сеппинг) возвращается из университета на рождественские каникулы. Характеры братьев совершенно разные, да еще масла в огонь их и без того взрывоопасных отношений подливает невеста старшего (Лаура Нильс), которой приглянулись оба брата.