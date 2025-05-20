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Пост в соцсетях спас сотни тысяч саженцев ели от уничтожения

Если бы Пеэтер Эрнитс (на снимке) в субботу не предал огласке план RMK, то растущие за его спиной саженцы ели уже в понедельник были бы уничтожены.
Если бы Пеэтер Эрнитс (на снимке) в субботу не предал огласке план RMK, то растущие за его спиной саженцы ели уже в понедельник были бы уничтожены. Фото: Peeter Ernits

RMK отменил свое решение об уничтожении всех оставшихся саженцев ели в питомнике Ийзаку, который закрывается, и теперь разрешает людям бесплатно забрать оттуда дефектные растений. Цену, по которой будут продаваться растения, соответствующие стандарту, сообщат на следующей неделе.

В субботу утром депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс опубликовал в социальных сетях видео, в котором сообщил, что RMK распорядился уничтожить сотни тысяч саженцев ели, растущих в питомнике Аллику недалеко от Ийзаку, поскольку для них нет места в государственном лесу. "Я не знаю, сколько здесь двух-трехлетних саженцев ели, но их очень много. Рабочие пропалывали их, ухаживали за ними, и теперь их сердца обливаются кровью, потому что на следующей неделе все эти растения будут уничтожены, или, как говорят здесь, утилизированы, - рассказал Эрнитс в видеоролике. - Людям, которые хотели бы получить эти саженцы ели, запрещено их отдавать".

Даже нормальные растения были обречены

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