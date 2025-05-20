Пост в соцсетях спас сотни тысяч саженцев ели от уничтожения

В субботу утром депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс опубликовал в социальных сетях видео, в котором сообщил, что RMK распорядился уничтожить сотни тысяч саженцев ели, растущих в питомнике Аллику недалеко от Ийзаку, поскольку для них нет места в государственном лесу. "Я не знаю, сколько здесь двух-трехлетних саженцев ели, но их очень много. Рабочие пропалывали их, ухаживали за ними, и теперь их сердца обливаются кровью, потому что на следующей неделе все эти растения будут уничтожены, или, как говорят здесь, утилизированы, - рассказал Эрнитс в видеоролике. - Людям, которые хотели бы получить эти саженцы ели, запрещено их отдавать".