Стокгольмская площадь в Старой Нарве сильно разрастется и станет двухуровневой

Она добавила, что согласно условию RTK срок выполнения всех профинансированных работ истечет в 2029 году, так что опоздание Нарве не грозит.

В Нарвской горуправе обещают, что завершенная Стокгольмская площадь улучшит доступ людей к ратуше со стороны улицы Виру, улучшит транспортную обстановку в том районе, создаст новые зоны отдыха и сделает жизненную среду в приграничном городе вообще более привлекательной. Согласно концепции развития Старого города Нарвы и квартала ратуши, Стокгольмская площадь должна стать центральной городской площадью и основным местом проведения общегородских мероприятий.

Проект с наивысшей оценкой

Город Нарва в октябре 2023 года подал в меру "Развитие крупных городских территорий" проектное предложение "Строительство Стокгольмской площади, 2.этап". Поддержка в рамках этой меры предоставляется проектам, деятельность которых создает современное общественное городское пространство и развивает зоны отдыха, включая формирование уличного пространства, снос ненужных зданий, строительство мест встреч, площадей и т.д.

В данной мере заявки подаются в два этапа. Сначала предоставляются проектные предложения, затем региональная оценочная комиссия оценивает поданные предложения, исходя из целей, вытекающих из стратегии развития регионов. После оценки предложений составляется план действий, на основании которого можно подавать основное ходатайство.

В апреле 2024 года Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) утвердил план действий меры поддержки "Развитие крупных городских территорий", который включает в основной список в числе других проектов второй этап строительства Стокгольмской площади Нарвы. Проект получил от оценочной комиссии наивысшую оценку. Общей целью этого проекта является модернизация особо ценного городского пространства и повышение привлекательности территории Старого города.

Проект является очередным этапом комплексного развития всей территории Старого города, в рамках которого будет построена подземная парковка и коммерческие помещения для предоставления услуг, связанных с отдыхом и другими видами коммерческой деятельности. Второй этап Стокгольмской площади обеспечит доступ к ратуше и Стокгольмской площади со стороны улицы Виру, улучшит транспортную логистику в этом районе, создаст новые зоны отдыха и сделает жилую среду более привлекательной.

В основе архитектурного решения Стокгольмской площади лежит концепция "Narvainen" от ТОО "KOKO arhitektid" - победителя архитектурного конкурса по центру Старого города Нарвы. На основании этой концепции уже выстроена первая часть площади.

Стокгольмская площадь в итоге станет новой городской площадью, которая будет выполнять функции общегородского значения: здесь будут происходить важные для города события и крупные мероприятия.

Реализация проекта второго этапа запланирована на 2024-2027 годы. Согласно плану, основная заявка проекта должна быть подана не позднее конца 2025 года.

Бюджет проекта составляет до 5255000 евро, из них пособие - до 3678500 евро и самофинансирование - до 1576500 евро.

По информации Департамента развития и экономики города Нарва