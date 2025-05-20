Стокгольмская площадь в Старой Нарве сильно разрастется и станет двухуровневой

Точный срок расширения в приграничном городе Стокгольмской площади, вымощенной синей плиткой под цвет идеальной воды в реке Нарве, будет зависеть от состояния городского бюджета, а именно - от объема уже скопившихся кредитных обязательств.
Первый этап строительства Стокгольмской площади, что позади зданий Нарвской ратуши и Нарвского колледжа ТУ, завершили в конце 2023 года. Теперь на повестке дня стоит этап расширения уже существующего. При мощении будет использоваться плитка все того же синего цвета, ведь проектировщиками обыгран мотив воды. Появятся также благоустроенные зеленые островки.
Граница Стокгольмской площади будет продлена вплоть до улицы Виру, и второй этап строительства планируется больше и сложнее первого, так как площадь станет двухуровневой. Основными частями нижнего уровня будут автопарковка и павильон для кафе, магазина или какого-то иного заведения.
Когда второй этап работ будет позади, Стокгольмская площадь станет новой городской площадью, выполняющей функции общегородского значения: здесь будут проходить важные для Нарвы события и крупные мероприятия. Сейчас временами они тоже проходят там, но места все же маловато.
Курс на строительство прежде не существовавшей в Старой Нарве Стокгольмской площади был утвержден городским собранием в 2016 году, но тот план после получения оригинального архитектурного проекта пришлось разбить на два этапа, так как строить разом все задуманное оказалось чересчур дорогим удовольствием.
Первый этап, который обошелся Нарве и поддержавшему ее Европейскому фонду регионального развития в 2,3 миллиона евро, достроили к концу 2023 года. Второй этап, уже имеющий предварительное решение о софинансировании через Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), сейчас оценивается в 5,3 миллиона.
Большинство проектировочных работ и бумажных решений для успешной реализации второго этапа - вплоть до выдачи разрешения на строительство - будут выполнены, как ожидается, уже в 2025 году.
Точный срок строительства пока под вопросом
Самоуправлению Нарвы для собственного финансирования второго этапа строительства Стокгольмской площади придется занять в банке денег, что увеличит кредитную нагрузку на городской бюджет. Это можно будет сделать в 2026 году - но если только кредитная нагрузка на бюджет Нарвы тогда будет позволять брать новые займы.
Директор Нарвского департамента развития и экономики города Анне Веэво пояснила, что в городской бюджетной стратегии строительство второго этапа Стокгольмской площади запланировано на 2027-2028 годы. "Но мы посмотрим: если кредитная нагрузка в 2026 году будет позволять, то сможем начать строительство и раньше", - сказала она.
Кредитная нагрузка на нарвский городской бюджет ощутимо выросла за последние несколько лет, когда были профинансированы такие дорогостоящие работы, как реконструкция здания Нарвской Кесклиннаской школы, строительство нового здания для детского сада "Vanalinna", строительство Нарвского футбольного холла и другие.
В 2025 году Нарва потратит на оплату денежных обязательств около 13 миллионов евро, что превысит 11 процентов всех расходов из ее городского бюджета. Предполагается, что по состоянию на конец года расчетная долговая нагрузка Нарвы составит приблизительно 51 процент.
Район Старой Нарвы меняется в лучшую сторону
Ожидается, что продолжительность собственно строительства второй половины Стокгольмской площади будет немаленькая. Речь идет ведь о районе Старой Нарвы, где новую застройку должно предварять археологическое исследование культурного, так сказать, слоя.
- Практика строительства первого этапа Стокгольмской площади показывает, что на это надо закладывать года полтора, поэтому мы так и рассчитываем, - рассказала Анне Веэво.
Она добавила, что согласно условию RTK срок выполнения всех профинансированных работ истечет в 2029 году, так что опоздание Нарве не грозит.
В Нарвской горуправе обещают, что завершенная Стокгольмская площадь улучшит доступ людей к ратуше со стороны улицы Виру, улучшит транспортную обстановку в том районе, создаст новые зоны отдыха и сделает жизненную среду в приграничном городе вообще более привлекательной. Согласно концепции развития Старого города Нарвы и квартала ратуши, Стокгольмская площадь должна стать центральной городской площадью и основным местом проведения общегородских мероприятий.
Проект с наивысшей оценкой
Город Нарва в октябре 2023 года подал в меру "Развитие крупных городских территорий" проектное предложение "Строительство Стокгольмской площади, 2.этап". Поддержка в рамках этой меры предоставляется проектам, деятельность которых создает современное общественное городское пространство и развивает зоны отдыха, включая формирование уличного пространства, снос ненужных зданий, строительство мест встреч, площадей и т.д.
В данной мере заявки подаются в два этапа. Сначала предоставляются проектные предложения, затем региональная оценочная комиссия оценивает поданные предложения, исходя из целей, вытекающих из стратегии развития регионов. После оценки предложений составляется план действий, на основании которого можно подавать основное ходатайство.
В апреле 2024 года Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) утвердил план действий меры поддержки "Развитие крупных городских территорий", который включает в основной список в числе других проектов второй этап строительства Стокгольмской площади Нарвы. Проект получил от оценочной комиссии наивысшую оценку. Общей целью этого проекта является модернизация особо ценного городского пространства и повышение привлекательности территории Старого города.
Проект является очередным этапом комплексного развития всей территории Старого города, в рамках которого будет построена подземная парковка и коммерческие помещения для предоставления услуг, связанных с отдыхом и другими видами коммерческой деятельности. Второй этап Стокгольмской площади обеспечит доступ к ратуше и Стокгольмской площади со стороны улицы Виру, улучшит транспортную логистику в этом районе, создаст новые зоны отдыха и сделает жилую среду более привлекательной.
В основе архитектурного решения Стокгольмской площади лежит концепция "Narvainen" от ТОО "KOKO arhitektid" - победителя архитектурного конкурса по центру Старого города Нарвы. На основании этой концепции уже выстроена первая часть площади.
Стокгольмская площадь в итоге станет новой городской площадью, которая будет выполнять функции общегородского значения: здесь будут происходить важные для города события и крупные мероприятия.
Реализация проекта второго этапа запланирована на 2024-2027 годы. Согласно плану, основная заявка проекта должна быть подана не позднее конца 2025 года.
Бюджет проекта составляет до 5255000 евро, из них пособие - до 3678500 евро и самофинансирование - до 1576500 евро.