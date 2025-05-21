Новый завод сланцевых масел проходит стадию пуска, чтобы заработать уже в этом году

Если все пойдет по плану, то первое масло на новом заводе "Enefit 280-2"​ будет получено в конце 2025 года, сообщает пресс-служба концерна "Eesti Energia".​

- Горячий запуск завода - это многоэтапный процесс, где каждая операция имеет определенную роль и последовательность. Вначале происходит горячий запуск технологических узлов, в ходе которого в процесс добавляется сырье. Успешный горячий запуск технологических узлов позволяет нам двигаться дальше и ввести в эксплуатацию весь завод. Первым технологическим узлом, успешно завершившим горячий запуск, является дробильный комплекс системы подачи, где сырье измельчают, чтобы дальнейшие физические процессы и химические реакции могли протекать максимально эффективно, - пояснил председатель правления компании "Enefit Industry" Лаури Карп.

В команду запуска входят инженеры из "Eesti Energia", "Enefit Industry", а также из компаний, поставивших оборудование.

- В "сердце" завода, или реторте, горячий запуск начнется в июле, - продолжает Карп. - В реторте происходит самый важный процесс - пиролиз. Реторту можно сравнить с большой герметичной емкостью, которая используется для нагревания и разложения органических веществ без доступа кислорода. Пиролиз длится около 15 минут и приводит к образованию парогазовой смеси. Парогазовая смесь поступает в секцию конденсации, где очищается от мелких частиц и охлаждается. При охлаждении образуется жидкое топливо. Горячий запуск дойдет до конденсационного отделения в последнем квартале года.