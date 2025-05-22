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Спасатели тушили загоревшийся мусор

Техника Спасательного департамента.
Техника Спасательного департамента. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

В среду вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступила информация о задымлении, исходящем от небольшого бетонного сооружения на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве. 

Спасатели установили, что внутри старой вентиляционной будки горел мусор. Дым также проник в подвал и квартиру соседнего дома. Пожар был потушен, а помещения проветрены.

Тем же вечером спасателей снова вызвали на место неподалеку от предыдущего пожара в Кохтла-Ярве, где им пришлось тушить возгорание площадью 40 квадратных метров. На этот раз пожар мог начаться из-за костра.

Вечером в среду спасателям поступил сигнал о задымлении возле заброшенного здания у дороги в поселке Тырвайыэ в Нарва-Йыэсуу. Горела трава и остатки деревянного строения. Спасатели оперативно потушили пожар.

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Кохтла-Ярве
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