Спасатели тушили загоревшийся мусор

Спасатели установили, что внутри старой вентиляционной будки горел мусор. Дым также проник в подвал и квартиру соседнего дома. Пожар был потушен, а помещения проветрены.

Тем же вечером спасателей снова вызвали на место неподалеку от предыдущего пожара в Кохтла-Ярве, где им пришлось тушить возгорание площадью 40 квадратных метров. На этот раз пожар мог начаться из-за костра.