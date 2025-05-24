Опасности устраняются: в Нарве возобновилось обслуживание детских и спортивных площадок

Нарвский департамент городского хозяйства сообщил, что заключил с фирмой "Gulib" договор о техническом обслуживании детских и спортивных площадок. Подрядчик приступил к устранению опасных элементов на уличных объектах, находящихся на территории города.

Новый договор предусматривает регулярный контроль состояния оборудования, текущее обслуживание, а также ремонт и восстановление конструкций. Все объекты будут проверяться на соответствие требованиям безопасности, и необходимые работы будут выполняться поэтапно.

На балансе Нарвского департамента городского хозяйства числятся 55 уличных объектов - 36 детских игровых площадок, 11 площадок с тренажерами и 8 спортивных площадок. Состояние всех их было проанализировано как по обращениям горожан, так и по результатам выездных осмотров. Чиновники пообещали, что будут устранены в первую очередь те неисправности, которые представляют непосредственную угрозу.

Жителей Нарвы просят продолжать информировать о повреждениях и опасных участка, что помогает оперативно реагировать и обеспечивать безопасность.