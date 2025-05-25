Специальный представитель в Ида-Вирумаа правительству больше не нужен

Нарва и вообще уезд Ида-Вирумаа нуждаются в том, чтобы все министры из правительства были в курсе дел северо-восточного региона, а это значит, что туда нужно ездить снова и снова. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Таро после посещения учреждений МВД в Нарве, слова министра приводит портал Rus.Postimees.
"Если бы каждый министр ездил в Ида-Вирумаа хотя бы раз в квартал, то каждую неделю в этом регионе находился бы один из членов правительства, - отметил Таро. - Важно понимать настроения и их причины, реальные проблемы людей и возможные пути их решения. Иногда нужно честно сказать, что решения пока нет, или даже, что его невозможно найти из-за нехватки средств или политической целесообразности - внутренней или внешней".
Идею о финансировании должности постоянного представителя правительства в Ида-Вирумаа поддерживало правительство Эстонии во главе с Партией реформ после парламентских выборов 2023 года. Эту должность в течение одного года занимал Яанус Пурга, а после его ухода она осталась свободной и упразднилась сама собой.