Специальный представитель в Ида-Вирумаа правительству больше не нужен

"Если бы каждый министр ездил в Ида-Вирумаа хотя бы раз в квартал, то каждую неделю в этом регионе находился бы один из членов правительства, - отметил Таро. - Важно понимать настроения и их причины, реальные проблемы людей и возможные пути их решения. Иногда нужно честно сказать, что решения пока нет, или даже, что его невозможно найти из-за нехватки средств или политической целесообразности - внутренней или внешней".