Жестокая реальность наследования: чужой долг может стать твоей обязанностью

По словам адвоката юридического бюро "Hedman" Кайре Сеппер, люди часто не осознают, что вместе с имуществом наследуются и долги умершего родственника. "Я ежедневно консультирую по вопросам наследования, и, к сожалению, уровень осведомлённости остается низким - многие не знают, что вместе с имуществом переходят и долги, и обязательства. Кроме того, часто не принимается во внимание, что наличие должников среди наследников может обернуться неприятными сюрпризами", - отметила Сеппер.

Во-первых, как подчеркивает адвокат, важно знать: если завещание не составлено, наследование осуществляется по закону.

Именно поэтому следует быть особенно осторожным, если среди потенциальных наследников есть должники - в таком случае разумно заранее исключить их из круга наследников. "Это поможет избежать ситуации, при которой часть наследства будет выставлена судебным исполнителем на аукцион. К примеру, если в наследство входит недвижимость, судебный исполнитель автоматически наложит запрет на распоряжение долей должника и начнет процесс продажи его части наследства", - прокомментировала Сеппер.

Самый молодой должник в Эстонии - трехлетний ребенок

Однако исключение должника из числа наследников решает лишь часть проблемы.

Поскольку вместе с имуществом наследуются и долги умершего родственника, обязанность по их уплате автоматически переходит к наследникам. Адвокат из бюро "Hedman" привела показательный пример: самый молодой должник в Эстонии, в отношении которого было инициировано исполнительное производство, - это ребёнок всего трех лет от роду.