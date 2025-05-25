Жестокая реальность наследования: чужой долг может стать твоей обязанностью

По данным реестра платежных нарушений, в Эстонии насчитывается более 85 тысяч должников. Самым молодым из них стал трехлетний ребёнок, в отношении которого было начато исполнительное производство. Адвокат юридического бюро "Hedman" разъяснила ключевые аспекты наследования имущества и долгов, о которых следует знать каждому.
По словам адвоката юридического бюро "Hedman" Кайре Сеппер, люди часто не осознают, что вместе с имуществом наследуются и долги умершего родственника. "Я ежедневно консультирую по вопросам наследования, и, к сожалению, уровень осведомлённости остается низким - многие не знают, что вместе с имуществом переходят и долги, и обязательства. Кроме того, часто не принимается во внимание, что наличие должников среди наследников может обернуться неприятными сюрпризами", - отметила Сеппер.
Во-первых, как подчеркивает адвокат, важно знать: если завещание не составлено, наследование осуществляется по закону.
Именно поэтому следует быть особенно осторожным, если среди потенциальных наследников есть должники - в таком случае разумно заранее исключить их из круга наследников. "Это поможет избежать ситуации, при которой часть наследства будет выставлена судебным исполнителем на аукцион. К примеру, если в наследство входит недвижимость, судебный исполнитель автоматически наложит запрет на распоряжение долей должника и начнет процесс продажи его части наследства", - прокомментировала Сеппер.
Самый молодой должник в Эстонии - трехлетний ребенок
Однако исключение должника из числа наследников решает лишь часть проблемы.
Поскольку вместе с имуществом наследуются и долги умершего родственника, обязанность по их уплате автоматически переходит к наследникам. Адвокат из бюро "Hedman" привела показательный пример: самый молодой должник в Эстонии, в отношении которого было инициировано исполнительное производство, - это ребёнок всего трех лет от роду.
"Долги не исчезают со смертью человека", - подчеркнула Сеппер и добавила, что люди часто ошибочно полагают, что если не начинать наследственное производство и не обращаться к нотариусу, то и обязательств по выплате долгов не возникнет. "Однако в Эстонии действует правило, согласно которому если в течение трех месяцев не отказаться от наследства, оно автоматически считается принятым", - подтвердила она.
Поэтому начинать наследственное производство следует всегда, даже если известно, что в состав наследства входят только долги. От наследства можно отказаться, но в этом случае оно переходит к следующему наследнику по закону - если отказываются родители, долги переходят к детям и так далее. В итоге всей семье придется иметь дело с нежеланным наследством.
"Кроме того, если наследники сами не инициируют наследственное производство, это могут сделать кредиторы - например, банк, инкассо-фирма или квартирное товарищество. В таком случае может возникнуть ситуация, при которой отказаться от наследства и долгов будет уже невозможно, и придется нести ответственность по обязательствам умершего", - пояснила Сеппер.
Она добавила, что в самом худшем случае человеку придется расстаться со своим домом, чтобы расплатиться по долгам наследодателя.
Что делать, чтобы избавиться от долгов?
Если в состав наследства входят только долги или их сумма значительно превышает стоимость имущества, Кайре Сеппер рекомендовала провести опись наследственного имущества и при необходимости объявить наследственное банкротство. "Только тогда можно действительно избавиться от долгов", - подтвердила она. Заявление о проведении описи можно подать в течение трех месяцев с того момента, когда наследник узнал или должен был узнать о полученном наследстве и о том, что его может не хватить для покрытия долгов.
Опись наследственного имущества защищает личное имущество наследника, а его ответственность ограничивается стоимостью самого наследства.
Рекомендации адвоката:
- Тщательно обдумайте, кому и какое имущество вы хотите передать по наследству. Помните: если среди наследников есть должник, судебный исполнитель может арестовать его долю в наследстве и продать её третьим лицам.
- Если вы сами являетесь наследником должника, необходимо своевременно инициировать наследственное производство и провести опись наследственного имущества. Также следует учитывать, что если у должника нет детей, его наследниками по закону становятся родители, а затем - братья и сестры.
- По вопросам, связанным с разделом имущества и долговыми обязательствами, рекомендуется обращаться к адвокату, чтобы своевременно предотвратить возможные споры.