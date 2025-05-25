На Нарвском променаде исправят подсветку, но не всю

Нарвскому департаменту городского хозяйства выделели из бюджета 23773 евро на ремонтные работы на Нарвском променаде, который является одним из самых посещаемых общественных пространств в приграничном городе.

Как сообщили в департаменте, одним из основных направлений работы станет обновление архитектурной подсветки, освещающей стены бастионов. Ранее был предложен проект полной замены неработающих светильников, однако пока денег хватит исправить только наиболее приоритетные участки. "Это позволит уже в текущем году заменить 24 прожектора из 41 требуемого, что заметно улучшит вечернюю атмосферу променада и повысит его визуальную привлекательность", - сказано в сообщении департамента городского хозяйства, опубликованном на веб-сайте Нарвы.

Ожидается, что тендер будет объявлен до конца мая, а сами работы пройдут в летние месяцы, чтобы завершиться уже к осени.

Департамент городского хозяйства также рассказал, что еще хотелось бы улучшить на Нарвском променаде, когда для этого появятся деньги. Так, есть необходимость заменить мусорные урны, на что потребуется порядка 15000 евро, а также укрепить террасный настил в районе солнечных часов, где сейчас меняют только отдельные доски.