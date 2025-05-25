На Нарвском променаде исправят подсветку, но не всю

Из городского бюджета Нарвы выделены деньги на ремонт Нарвского променада, преимущественно - прожекторов, эффектно подсвечивающих исторические бастионы.
Нарвскому департаменту городского хозяйства выделели из бюджета 23773 евро на ремонтные работы на Нарвском променаде, который является одним из самых посещаемых общественных пространств в приграничном городе.
Как сообщили в департаменте, одним из основных направлений работы станет обновление архитектурной подсветки, освещающей стены бастионов. Ранее был предложен проект полной замены неработающих светильников, однако пока денег хватит исправить только наиболее приоритетные участки. "Это позволит уже в текущем году заменить 24 прожектора из 41 требуемого, что заметно улучшит вечернюю атмосферу променада и повысит его визуальную привлекательность", - сказано в сообщении департамента городского хозяйства, опубликованном на веб-сайте Нарвы.
Ожидается, что тендер будет объявлен до конца мая, а сами работы пройдут в летние месяцы, чтобы завершиться уже к осени.
Департамент городского хозяйства также рассказал, что еще хотелось бы улучшить на Нарвском променаде, когда для этого появятся деньги. Так, есть необходимость заменить мусорные урны, на что потребуется порядка 15000 евро, а также укрепить террасный настил в районе солнечных часов, где сейчас меняют только отдельные доски.
Отдельно обсуждается, как сделать бесплатным ныне платный общественный туалет на берегу реки. "На сегодняшний день общественный туалет, расположенный на нижнем уровне Нарвского променада, оснащен системой доступа по банковским картам, которая на обслуживании у фирмы "Hansab" и функционирует в штатном режиме. Однако в практическом использовании система вызывает затруднения у части посетителей, что периодически приводит к техническим сбоям", - рассказали в департаменте горхозяйства, планирующем перевести услугу туалета на береговом променаде в бесплатный режим. "В настоящее время проводится уточнение технических аспектов, а также сроков и условий возможных изменений в действующем договоре обслуживания оборудования", - также сообщили городские чиновники.
Первая береговая часть Нарвского променада, пролегающая у основания Нарвской крепости и исторических оборонительных бастионов, имеющая протяженность около километра, строилась в 2013-2014 годы и стоила более пяти миллионов евро. На променаде есть несколько площадок для отдыха, терраса, фонтан, солнечные часы и многое другое. У подножия бастиона Виктория проходит Аллея Европы, где вкопанные в пешеходную дорожку 28 светильников символизируют государства Евросоюза, и хотя Великобритания покинула ЕС в 2020 году, ее именной светильник по-прежнему остается частью аллеи.
Проблемы с освещением как дорожек, так и стен бастионов на Нарвском береговом променаде выявились практически сразу после его открытия: в неурочное время гасли целые участки осветительных линий. Эту проблему нарвские коммунальщики решали как в 2015 году, так и потом.
В последующие годы Нарвский променад довольно сильно разросся, протянув пешеходные дорожки дальше по берегу реки и близлежащим улицам. Однако первая береговая часть променада по-прежнему остается одной из визитных карточек приграничного города.