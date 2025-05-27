В эстафете приняли участие четыре команды численностью до восьми человек, которые сменяли друг друга. Те, кто в данный момент не бежал, мог передохнуть в машинах поддержки, чтобы через некоторое время продолжить бег. Бежали частично также по шоссе Таллинн-Нарва, но в основном маршрут пролегал по небольшим дорогам. Мероприятие было приурочено к приближающемуся Дню химика, поскольку "Eesti Energia" поставила перед собой цель постепенно трансформироваться из энергетического предприятия в химическое предприятие с нулевым уровнем выбросов углерода.