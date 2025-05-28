Директором Нарвского дома культуры "Ругодив" станет Софья Хомякова

После пары лет безуспешных поисков нового директора для Нарвского дома культуры "Ругодив" городская управа Нарвы решила назначить на эту должность Софью Хомякову, много лет руководящую муниципальным фондом. За десять дней до официального оформления в мэрии этого решения Хомякова покинула Центристскую партию, пребывающую в Нарве в оппозиции и членство в которой сейчас тормозит карьерное продвижение.
Нарвская горуправа на своем очередном заседании 28 мая утвердила 47-летнюю Софью Хомякову победителем конкурса кандидатов на должность директора дома культуры "Ругодив". Там она сможет организовывать самодеятельность и вообще управлять ДК, являющимся главным в Нарве городским концертным залом. Основным квартирантом "Ругодива" является Нарвский городской симфонический оркестр. Всего там 14 кружков как для взрослых, так и детей, а в штате - 41 человек.
Текущий основной оклад директора Нарвского дома культуры "Ругодив" составляет - 2204 евро в месяц.
Точная дата вступления нового директора в должность пока не определена.
Сама Софья Хомякова сказала "Северному побережью", что верит в особую ценность "Ругодива" - места, где "переплетаются большая история, сильные традиции и преданные своему делу люди". Дескать, поэтому она и участвовала в конкурсе.
- "Ругодив" должен развиваться, отвечая на вызовы современности, быть открытым для новаторства и молодежных инициатив. Моя цель как руководителя - превратить дом культуры в современный, открытый для сообщества и многопрофильный культурный центр, который объединяет поколения и народы, создаёт вдохновляющую среду для творчества и сотрудничества. Я хочу, чтобы "Ругодив" брал пример с успешных культурных центров как в Эстонии, так и за ее пределами - и стал тем местом, где Нарва живет, растет и творит, - прокомментировала Хомякова новость о своей победе в должностном конкурсе.
Возглавлявшая конкурсную комиссию мэр Нарвы Катри Райк в своем комментарии отметила, что в "Ругодиве" наблюдается некоторое напряжение в коллективе, там надо подумать об изменении штатной структуры, заняться написанием новых проектов и открытием "Ругодива" для остальной Эстонии.
- У Хомяковой было видение того, как оптимизировать структуру кружков и расширить их спектр. Также у нее есть видение расширения театральной деятельности в "Ругодиве". Вдобавок, хочет совместить в работе "Ругодива" эстонский и русский языки, - сообщила Райк о том, какие сильные стороны в кандидатуре Хомяковой отметила конкурсная комиссия.
Руководителем дома культуры "Ругодив" до вступления Софьи Хомяковой была на протяжении почти полутора лет Елена Каврус, являющаяся депутатом Нарвского горсобрания и бывшая директором Нарвской школы для взрослых. Несмотря на то, что Каврус не отвечала условиям, предъявляемым к руководителю муниципального учреждения, Нарвская горуправа назначила ее на должность в качестве временно исполняющего обязанности директора - и в январе 2024 года Каврус приняла дела у ушедшей на заслуженный отдых Елены Калядиной, проработавшей директором 24 года.
Нарвская горуправа с 2023 года несколько раз подряд проводила конкурсы для поиска нового постоянного директора ДК "Ругодив", но они признавались безуспешными из-за отсутствия подходящих кандидатов. Нынче на конкурсе из семи кандидатов требованиям соответствовали трое, которые были приглашены на собеседование, и в итоге Хомякову признали наиболее подходящим претендентом на должность.
Софья Хомякова, которой предстоит занять директорский кабинет в "Ругодиве", с весны 2016 года работает руководителем муниципального фонда "Narva Linna Arendus". Этот фонд управляет несколькими объектами городской недвижимости, из которых наиболее известные - Нарвское пляжное здание и центр оздоровительного спорта под открытм небом "Эккекюла". Пляжное здание - довольно проблемный для Нарвы объект, теряющий популярность у горожан и гостей города, где месяц назад закрылся муниципальный тренажерный зал, ставший малопопулярным. В "Эккекюла" же идет развитие и расширение используемой территории, строится новое здание, но к Хомяковой, как руководителю фонда, отвечающему за организацию дел, у Нарвской горуправы регулярно возникают замечания. Теперь Хомяковой предстоит уволиться из "Narva Linna Arendus" и возглавить дом культуры "Ругодив".
Свою публичную карьеру Софья Хомякова начинала в начале века на коммунальной работе в структуре Нарвской горуправы, а в 2005-2009 годы она была вице-мэром, управляя сферой городского хозяйства и имущества. Закончилось все с большим скандалом: после долгого расследования и судебного процесса в 2011 году Хомякова была осуждена за подстрекательство своего подчиненного к преступлению - речь тогда шла об уменьшении суммы штрафа, ранее выписанного предпринимателю чиновником, находящимся под контролем Хомяковой. В качестве приговора суд назначил Хомяковой денежное наказание, хотя сама она вины не признала, утверждая, что действовала без криминального умысла. Тем не менее, приговор вступил в силу, а чиновничья служба Хомяковой таким образом завершилась.
Хомякова в прошлом была членом Центристской партии Эстонии, помогая той показывать на выборах в приграничном городе хорошие результаты. Сейчас, когда центристы в Нарвском горсобрании оказались в оппозиции, Хомякова перед новым назначением официально покинула партию с 17 мая 2025 года.
По словам мэра Катри Райк, Нарва обязательно проведет конкурс на освобождающуюся должность члена правления "Narva Linna Arendus" - фонда, главным и первоочередным объектом развития для которого является спортцентр под окрытым небом "Эккекюла".