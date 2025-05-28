Директором Нарвского дома культуры "Ругодив" станет Софья Хомякова

- У Хомяковой было видение того, как оптимизировать структуру кружков и расширить их спектр. Также у нее есть видение расширения театральной деятельности в "Ругодиве". Вдобавок, хочет совместить в работе "Ругодива" эстонский и русский языки, - сообщила Райк о том, какие сильные стороны в кандидатуре Хомяковой отметила конкурсная комиссия.

Софья Хомякова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Руководителем дома культуры "Ругодив" до вступления Софьи Хомяковой была на протяжении почти полутора лет Елена Каврус, являющаяся депутатом Нарвского горсобрания и бывшая директором Нарвской школы для взрослых. Несмотря на то, что Каврус не отвечала условиям, предъявляемым к руководителю муниципального учреждения, Нарвская горуправа назначила ее на должность в качестве временно исполняющего обязанности директора - и в январе 2024 года Каврус приняла дела у ушедшей на заслуженный отдых Елены Калядиной, проработавшей директором 24 года.

Нарвская горуправа с 2023 года несколько раз подряд проводила конкурсы для поиска нового постоянного директора ДК "Ругодив", но они признавались безуспешными из-за отсутствия подходящих кандидатов. Нынче на конкурсе из семи кандидатов требованиям соответствовали трое, которые были приглашены на собеседование, и в итоге Хомякову признали наиболее подходящим претендентом на должность.