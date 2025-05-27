Стоимость почтовых услуг скоро повысится

Стоимость отправки простого письма увеличится с 1,3 до 1,5 евро, а экспресс-письма - с 2,3 до 2,6 евро. Отправка международных писем и посылок подорожает в среднем на 14% и 23% соответственно.

"Учитывая, что в среднем один житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, повышение цен не представляет угрозы доступности услуги", - говорится в сообщении Министерства по делам регионов и сельского хозяйства.

По словам министра Хендрика Йоханнеса Терраса, повышение цен поможет улучшить финансовое положение Eesti Post и обеспечить качественные и доступные почтовые услуги. "Рост тарифов поможет сократить убытки предприятия, что в свою очередь позволит и впредь отправлять и получать письма и посылки в любом уголке Эстонии", - отметил Террас.

Постановление вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja, после чего Eesti Post своевременно уведомит потребителей об изменениях в прейскуранте.

Параллельно с повышением цен министерство продолжает подготовку изменений в закон о почте, цель которых - модернизация модели финансирования универсальной почтовой услуги.