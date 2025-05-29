Хедлайнерами Дней Йыхвиской волости будут "Puuluup", Reket и Инес

В День флага Эстонии, 4 июня, начнется насыщенная праздничная неделя волости Йыхви, которая будет включать в себя шествие с флагом, концерты с художественной ярмаркой и книжной площадкой "LoomeÖÖ", а также день общины.
Праздничная неделя начнется 4 июня в 19.00 на стадионе Хейно Липпа, где будет отмечаться 141-я годовщина эстонского флага. Наш государственный флаг будет в центре внимания подвижного мероприятия. Волость приглашает всех - семьи, группы друзей и трудовые коллективы - принять участие и вместе пройти не менее 141 километра.
5 июня в 19.00 священная роща в Таммику недалеко от Йыхви, где переплетаются природное наследие и промышленный ландшафт, снова станет концертной площадкой. В роще выступит дуэт "Puuluup", чья музыка сочетает в себе народную музыку, современный звуковой язык и уникальное сценическое присутствие.
"LoomeÖÖ" переедет с вокзала в художественную школу
В пятницу, 6 июня, состоится "LoomeÖÖ". В прошлом году волость экспериментировала с окрестностями вокзала, на этот раз творчеством наполнится двор Йыхвиской художественной школы.
- Мы поняли, что на этот раз в окрестностях вокзала места не хватит, потому что мы не можем там все закрыть - должен быть доступ к железной дороге. В районе художественной школы сейчас больше возможностей. Мы можем использовать и внутренние помещения, и создать уютные уголки, - пояснила Кюллике Куллеркупп, руководитель по коммуникации волостной управы Йыхви.
Местные художники, мастера рукоделия и дизайнеры представят свои творения на художественной ярмарке. Посетители также смогут поучаствовать в мастер-классах.
На "LoomeÖÖ" будет открыта и литературная зона, предлагающая возможность принять участие в писательских мастер-классах и встретиться с известным писателем-фантастом и детективщиком Индреком Харгла. Среди гостей будут также местная поэтесса Хейли Конса, недавно опубликовавшая свой второй сборник стихов, и Индрек Спунгин, панк-певец и кинематографист, который также является выпускником Йыхвиской гимназии.
Музыкальную часть "LoomeÖÖ" откроет Йыхвиский биг-бэнд (дирижер Райво Каллас) с программой классики эстонской эстрады и рока. Солистами выступят Маарья Муруталу, Андрус Курвитс и Реймо Вейсбах.
На вечере также выступят дуэт "Elis & Hanna", современный цирковой дуэт "Carousel Company", Таави Петерсон и Сильвер Ульвик, который проведет увлекательный мастер-класс по игре на барабанах. Хедлайнером концерта "LoomeÖÖ" будет известный рэпер Reket.
Суббота, 7 июня, начнется с церковной службы и концерта в церкви святого Михаила в Йыхви. Певческий праздник перенесет вас в прошлое, напомнив, как 160 лет назад здесь исполнялись песни первого межприходского праздника песни. В программе исторические песни и современные аранжировки.
Празднество продолжится в 16.00 днем общины на музыкальной площади Йыхви. Посетителей ждут мастер-классы, выставки, практические занятия и презентации местных учреждений, организаций и предприятий. На сцене выступят участники художественной самодеятельности волости, а кульминацией вечера станет концерт Инес.
Гости из Польши
В этом году в Днях Йыхвиской волости примут участие представители польского города Олецко, побратима Йыхви, которые в рамках "LoomeÖÖ" ознакомят йыхвицев со своей культурой и ремеслами.
- Перед этим в Таммикуском народном доме пройдет совместный хакатон с представителями волости Йыхви, где попытаются найти новые идеи о том, как улучшить отношения между двумя дружественными городами и какие еще проекты можно сделать вместе. 7 июня на стадионе Хейно Липпа состоится футбольный матч между городами-побратимами, а на дне общины выступят музыканты, танцоры и певцы из Олецко, - сказала Кюллике Куллеркупп.