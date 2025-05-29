Хедлайнерами Дней Йыхвиской волости будут "Puuluup", Reket и Инес

Праздничная неделя начнется 4 июня в 19.00 на стадионе Хейно Липпа, где будет отмечаться 141-я годовщина эстонского флага. Наш государственный флаг будет в центре внимания подвижного мероприятия. Волость приглашает всех - семьи, группы друзей и трудовые коллективы - принять участие и вместе пройти не менее 141 километра.

5 июня в 19.00 священная роща в Таммику недалеко от Йыхви, где переплетаются природное наследие и промышленный ландшафт, снова станет концертной площадкой. В роще выступит дуэт "Puuluup", чья музыка сочетает в себе народную музыку, современный звуковой язык и уникальное сценическое присутствие.

"LoomeÖÖ" переедет с вокзала в художественную школу

В пятницу, 6 июня, состоится "LoomeÖÖ". В прошлом году волость экспериментировала с окрестностями вокзала, на этот раз творчеством наполнится двор Йыхвиской художественной школы.

- Мы поняли, что на этот раз в окрестностях вокзала места не хватит, потому что мы не можем там все закрыть - должен быть доступ к железной дороге. В районе художественной школы сейчас больше возможностей. Мы можем использовать и внутренние помещения, и создать уютные уголки, - пояснила Кюллике Куллеркупп, руководитель по коммуникации волостной управы Йыхви.

Местные художники, мастера рукоделия и дизайнеры представят свои творения на художественной ярмарке. Посетители также смогут поучаствовать в мастер-классах.