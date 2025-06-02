Департамент социального страхования в июне закрывает представительство в Кохтла-Ярве

По словам руководителя отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, объединение представительств поможет обеспечить более качественное и бесперебойное обслуживание. "В Йыхви будет работать больше специалистов, что сократит время ожидания и улучшит доступность услуг во всем регионе", — добавила Силлаотс.