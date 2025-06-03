"В Эстонии не устраивают другого такого праздника, чтобы люди просто приходили и веселились!" - сказал Яагуп Креэм, вокалист и душа легендарной эстонской рок-группы "Terminaator", которая в субботу мощно завершила День химика в Кохтла-Ярве, перед тем как исполнить последние дополнительные песни, когда несколько тысяч слушателей провели полтора часа, наслаждаясь этим буквально огненным концертом, где вспыхивали языки пламени и поднимались столбы дыма.