"В Эстонии не устраивают другого такого праздника, чтобы люди просто приходили и веселились!" - сказал Яагуп Креэм, вокалист и душа легендарной эстонской рок-группы "Terminaator", которая в субботу мощно завершила День химика в Кохтла-Ярве, перед тем как исполнить последние дополнительные песни, когда несколько тысяч слушателей провели полтора часа, наслаждаясь этим буквально огненным концертом, где вспыхивали языки пламени и поднимались столбы дыма.
Перед рок-группой "Terminaator" на сцене самого большого народного праздника года, установленной перед Кохтла-Ярвеским центром культуры, выступили также молодежный оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии, а также Таня Михайлова, Герли Падар, Артем Савицкий и Койт Тооме, которые на этот раз удивили всех исполнением нестареющих хитов "Mis värvi on armastus" или "Miljon roosi", а также попурри из песен Фрэнка Синатры и "ABBA" в сопровождении оркестра "Popsid".