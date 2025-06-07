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Сб, 7.06.2025
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Электричество на бирже дешевеет четвертую неделю подряд

Линии электропередач.

На уходящей неделе - с 2 по 8 июня - средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 5,24 цента за киловатт-час.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 5,75 цента, биржевой тариф снизился на 7%, пишет rus.err.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была чуть выше - 5,3 цента. В Финляндии тариф составил 0,96 цента.

Тенденция снижения цен на биржевое электричество наблюдается четвертую неделю подряд.

Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей дополнительно прибавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.

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