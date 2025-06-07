Электричество на бирже дешевеет четвертую неделю подряд

На уходящей неделе - с 2 по 8 июня - средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 5,24 цента за киловатт-час.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 5,75 цента, биржевой тариф снизился на 7%, пишет rus.err.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была чуть выше - 5,3 цента. В Финляндии тариф составил 0,96 цента.
Тенденция снижения цен на биржевое электричество наблюдается четвертую неделю подряд.
Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей дополнительно прибавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.