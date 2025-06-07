Электричество на бирже дешевеет четвертую неделю подряд

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 5,75 цента, биржевой тариф снизился на 7%, пишет rus.err.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была чуть выше - 5,3 цента. В Финляндии тариф составил 0,96 цента.

Тенденция снижения цен на биржевое электричество наблюдается четвертую неделю подряд.