Напавший на вице-мэра Кохтла-Ярве получил условный срок и должен заплатить 100 евро за моральный ущерб

Эта история произошла вечером 7 октября 2023 года в старом городе Кохтла-Ярве. Занимавший тогда пост вице-мэра Эрик Сечков рассказал, что хотя и была суббота, он ездил по городу по должностным делам, так как прошедший накануне ураган причинил много неприятностей. Так, он заметил у дома по Эхитаяте теэ, 2 в старом городе, что на тамошней автобусной остановке ветер сорвал павильон с креплений и снес на ограду перед бывшим домом торговли (позже - мебельный магазин). Сечков, по его словам, решил заснять ситуацию, чтобы потом отправить фотоснимки занимающемуся ремонтом коммунальному предприятию. Но в этот момент к нему со стороны здания подошел мужчина (Олег Шилов. - Э.К.) и завел разговор, начав со слов "вот и хорошо, сейчас разрешим это дело".