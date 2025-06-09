Действующая чемпионка Европы будет метать копье на Йыхвиском вечере легкой атлетики

29-летняя Виктория Хадсон выиграла золото на чемпионате Европы в Риме в прошлом году, метнув копье на 64,62 метра. Это также была ее первая медаль на международных титульных соревнованиях. На проходившей несколько месяцев спустя парижской Олимпиаде такой результат принес бы ей серебряную медаль, но Хадсон провалила предварительные состязания и не вышла в финал.

Личный рекорд Хадсон (66,06) также датируется прошлым годом, когда она была четвертой в мировом рейтинге сезона и первой в Европе.

На стартовых соревнованиях этого сезона в Китае она повредила спину, но теперь эта проблема со здоровьем преодолена, и в конце мая на Тенерифе она также записала в свой актив первый 60-метровый бросок - 60,63 метра - и выиграла Континентальный тур, опередив, в частности, олимпийскую чемпионку 2016 года Сару Колак из Хорватии. "Броски были хорошими, и я чувствую себя хорошо", - объявила Хадсон на своем веб-сайте, отметив, что сейчас для нее важно набирать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на чемпионат мира в Токио в сентябре. Соревнования в Йыхви 21 июня также предоставят хорошую возможность сделать это.