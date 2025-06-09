Действующая чемпионка Европы будет метать копье на Йыхвиском вечере легкой атлетики

В женском соревновании по метанию копья, в этом году впервые включенном в программу Йыхвиского вечера легкой атлетики, примет участие действующая чемпионка Европы Виктория Хадсон из Австрии.
29-летняя Виктория Хадсон выиграла золото на чемпионате Европы в Риме в прошлом году, метнув копье на 64,62 метра. Это также была ее первая медаль на международных титульных соревнованиях. На проходившей несколько месяцев спустя парижской Олимпиаде такой результат принес бы ей серебряную медаль, но Хадсон провалила предварительные состязания и не вышла в финал.
Личный рекорд Хадсон (66,06) также датируется прошлым годом, когда она была четвертой в мировом рейтинге сезона и первой в Европе.
На стартовых соревнованиях этого сезона в Китае она повредила спину, но теперь эта проблема со здоровьем преодолена, и в конце мая на Тенерифе она также записала в свой актив первый 60-метровый бросок - 60,63 метра - и выиграла Континентальный тур, опередив, в частности, олимпийскую чемпионку 2016 года Сару Колак из Хорватии. "Броски были хорошими, и я чувствую себя хорошо", - объявила Хадсон на своем веб-сайте, отметив, что сейчас для нее важно набирать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на чемпионат мира в Токио в сентябре. Соревнования в Йыхви 21 июня также предоставят хорошую возможность сделать это.
На достойный результат в Йыхви также надеются рекордсменка Багамских островов Рема Отабор (личный рекорд 64,19), которая в нынешнем молодежном сезоне уже показала результат 61,94, а также латвийская спортсменка Лина Музе-Сирма, которая несколько раз выходила в финал чемпионатов Европы и мира, чей личный рекорд, установленный два года назад еще выше, - 64,87.
В сильной конкуренции стремиться к хорошему броску также будет лучшая копьеметательница Эстонии последних лет Гедли Туги, чей личный рекорд - 60,65. О ее близкой к рекордной форме говорит тот факт, что в мае этого года она метнула копье на 58,96.
Соревнование, которое пройдет 21 июня в честь героя эстонского спорта уроженца Ида-Вирумаа Хейно Липпа, обещает стать в этом году беспрецедентным парадом звезд легкой атлетики. Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик уже объявил, что среди участников будет пятикратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек из Польши. В толкании ядра выступит двукратный чемпион мира Джо Ковач из США. В метании диска примут участие рекордсмен мира Миколас Алекна, олимпийский чемпион и чемпион мира Даниэль Столь, чемпион мира Кристьян Чех, бронзовый призер парижской Олимпиады Мэттью Денни и несколько других метателей диска, чьи личные рекорды превышают 70 метров, а также бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Андрей Проценко с личным рекордом 2,40. В ближайшее время этот список пополнится.