ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ 24-часовой забег - подходящая для учителей дисциплина

"Я работаю учителем! Это 16 часов работы с утра до вечера", - сказал уроженец Сааремаа Каур Алле, учитель естественных наук в школе Лаагри, о том, как ему удается так свежо выглядеть после почти 24 часов бега подряд в Кохтла-Нымме и преодоленных за это время почти 225 км.