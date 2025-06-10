ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ 24-часовой забег - подходящая для учителей дисциплина

"Я работаю учителем! Это 16 часов работы с утра до вечера", - сказал уроженец Сааремаа Каур Алле, учитель естественных наук в школе Лаагри, о том, как ему удается так свежо выглядеть после почти 24 часов бега подряд в Кохтла-Нымме и преодоленных за это время почти 225 км.
Алле отметил, что работа учителем - это хорошая подготовка к ультразабегу. "Это дисциплина для учителей, - признался Алле, подчеркнув, что и он, и Юлия Ракитина, которая выиграла женский забег в Кохтла-Нымме, и несколько других отличившихся ультрабегунов являются учителями. - Эта дисциплина, как и профессия учителя, требует большой умственной и физической выносливости".