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Вт, 10.06.2025
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ПЕРЕДОВИЦА Искусственный интеллект такого чувства вызвать не может

Вирумааский певческий праздник.

Одна вещь, которая еще долго будет оставаться вне досягаемости искусственного интеллекта, - это чувство, которое возникает на эстонских праздниках песни.

Это еще раз подтвердилось в минувшее воскресенье в Тойла, когда на певческой сцене около 1300 певцов и музыкантов из полусотни хоров и оркестров Вирумаа исполнили в конце праздника "Virumaa laul" Тийны Киппель и "Ta lendab mesipuu poole" Пеэпа Сарапика. Всеобщий трепет и слезы умиления.

Идея эстонского государства - сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков. Хоровое пение играло одну из важнейших ролей в сохранении эстонской культуры на протяжении более 150 лет и будет продолжать это делать в будущем.

Только что прошедший Вирумааский праздник песни показал, что местные хоры в очень хорошей форме. Этого и следовало ожидать, если учесть, что до "Олимпиады" хористов, то бишь Всеобщего праздника песни осталось меньше месяца, и певцам, и руководителям хоров пришлось много работать, чтобы попасть туда.

Остается согласиться с теми, кто на месте или после праздника делился своими впечатлениями в социальных сетях, что это был красивый и хорошо организованный праздник. Движущей силой организации стал Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Но нам уже сейчас следует думать о том, как в годы после Всеобщего праздника песни местные хоры могли бы стать еще сильнее. Чтобы благодарный труд руководителей хоров был достойно оплачен, а количество хоров росло, а не уменьшалось. Это касается как школьных, так и взрослых хоров.

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