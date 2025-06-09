Пятеро молодых людей задержаны за серию мошенничеств на сумму в полмиллиона евро

Хаугас подчеркивает, что от мошенничества никто не застрахован - жертвами могут стать как молодые, так и пожилые люди, говорящие как на эстонском, так и на русском языке.

- Всем людям следует быть внимательными. Очень важно говорить с близкими и информировать их о существующих схемах мошенничества и возможных рисках. Чем больше люди будут делиться информацией и предупреждать друг друга, тем сложнее мошенникам будет достичь своей цели, - отметил он.

- Ни в коем случае нельзя по телефону сообщать личные данные или данные банковского счета. Также нельзя по просьбе кого-либо вводить свои PIN-коды. Нужно избегать передачи своего домашнего адреса незнакомцам, совершения денежных операций или передачи наличных денег. При получении подозрительного звонка лучше сразу его прекратить, - добавил Хаугас.

Хотя уголовное производство еще продолжается, окружной прокурор Ынне Неаре-Ваарманн призывает молодежь задуматься о последствиях: "Молодым людям может показаться, что разносить посылки за несколько десятков или сотен евро - это легкий способ подзаработать. Но они не понимают, что организаторы просто используют их, ведь именно перевозка денег и карт, а также снятие наличных - самые опасные и уязвимые этапы в схеме мошенничества".