Пятеро молодых людей задержаны за серию мошенничеств на сумму в полмиллиона евро

Сотрудники отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры в конце апреля задержали пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которых подозревают в вымогательстве денег. Мошенники нанесли ущерб почти на 500 тысяч евро в результате 40 преступлений.
По словам руководителя отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Элари Хаугаса, по собранной в ходе следствия информации, в деле участвовали пятеро молодых людей, некоторые из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.
Молодые люди действовали по всей Эстонии начиная с сентября 2024 года. "По подозрению, мошенники играли роль курьеров: они перевозили наличные деньги и банковские карты, а также снимали деньги в банкоматах", - пояснил Хаугас.
- По версии следствия, мошенники звонили людям, чаще всего на русском языке, и представлялись сотрудниками банков или операторов связи. Они просили подтвердить PIN-коды SMART-ID. Многие соглашались, и в результате преступники получали доступ к их банковским счетам: оформляли на них быстрые кредиты, снимали деньги в банкоматах и переводили средства на другие счета, - рассказал Хаугас.
Были и такие случаи, когда мошенники просили людей отправить свою банковскую карту через посылочный автомат или договаривались о встрече, чтобы забрать карту прямо у них дома. Мошенники объясняли это тем, что старую карту нужно перезапустить или уничтожить, а новую якобы пришлют через несколько дней. После получения карты они снимали с нее деньги.
- Во время обысков у задержанных было найдено около 40 банковских карт, принадлежавших другим людям, - добавил Хаугас.
Подозреваемые в мошенничестве уже были ранее известны полиции по делам о правонарушениях. В ходе уголовного расследования, которое ведет Пыхьяская префектура под руководством окружной прокуратуры, выясняется, сколько эпизодов мошенничества могут быть связаны с действиями этих молодых людей. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.
Хаугас подчеркивает, что от мошенничества никто не застрахован - жертвами могут стать как молодые, так и пожилые люди, говорящие как на эстонском, так и на русском языке.
- Всем людям следует быть внимательными. Очень важно говорить с близкими и информировать их о существующих схемах мошенничества и возможных рисках. Чем больше люди будут делиться информацией и предупреждать друг друга, тем сложнее мошенникам будет достичь своей цели, - отметил он.
- Ни в коем случае нельзя по телефону сообщать личные данные или данные банковского счета. Также нельзя по просьбе кого-либо вводить свои PIN-коды. Нужно избегать передачи своего домашнего адреса незнакомцам, совершения денежных операций или передачи наличных денег. При получении подозрительного звонка лучше сразу его прекратить, - добавил Хаугас.
Хотя уголовное производство еще продолжается, окружной прокурор Ынне Неаре-Ваарманн призывает молодежь задуматься о последствиях: "Молодым людям может показаться, что разносить посылки за несколько десятков или сотен евро - это легкий способ подзаработать. Но они не понимают, что организаторы просто используют их, ведь именно перевозка денег и карт, а также снятие наличных - самые опасные и уязвимые этапы в схеме мошенничества".
Неаре-Ваарманн подчеркивает, что заблуждение о том, что за пособничество не будет наказания, неверно: "В зависимости от обстоятельств, пособника может ожидать такое же наказание, как и того, кто организовал преступление и искал соучастников".