В нарвских школах продолжат работать недостаточно квалифицированные педагоги

"В каждой школе есть, например, от одного до четырех таких учителей. Это очень поможет сейчас сократить количество тех учителей, которых мы ищем на следующий год. Очень большой смысл продолжить с ними и уже дальше идти в направлении получения полного соответствия квалификационным требованиям", - прокомментировала в Нарвской горуправе руководитель отдела культуры Лариса Дегель.