В нарвских школах продолжат работать недостаточно квалифицированные педагоги

Много нарвских учителей, несоответствующих новым квалификационным требованиям, продолжают работать в городских школах по временным договорам сроком на год. Как передает Rus.ERR, власти Нарвы уведомили Министерство образования и науки о том, что, нарушая закон, намерен продлить договоры с 16 педагогами.
"В каждой школе есть, например, от одного до четырех таких учителей. Это очень поможет сейчас сократить количество тех учителей, которых мы ищем на следующий год. Очень большой смысл продолжить с ними и уже дальше идти в направлении получения полного соответствия квалификационным требованиям", - прокомментировала в Нарвской горуправе руководитель отдела культуры Лариса Дегель.
Речь идет об учителях, которые, по мнению директоров нарвских школ, компетентны в своей работе, но не имеют, например, степени магистра или необходимой языковой категории.
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