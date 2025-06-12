Госконтролю не понравилась частая смена членов советов в нарвских муниципальных предприятиях и фондах

Поскольку советы нарвских муниципальных предприятий и фондов состоят в основном из членов городского собрания и почти при каждой смене власти происходит перераспределение мест, новым членам совета требуется время, чтобы освоиться и войти в курс дела - пока их снова не сменят. Таким образом, делает вывод Госконтроль, члены советов не успевают получить представление о положении дел в организации, проблемах и потребностях в развитии.

"В случае с коммерческими товариществами, принадлежащими городу, основное внимание, похоже, уделяется составу совета, а не результатам деятельности, четким ожиданиям собственников или целям деятельности коммерческих товариществ", - комментирует государственный контролер Янар Хольм. "Хотя в 2011 году закон ввел требование к местным властям устанавливать условия и процедуры для участия в обществах, в Нарве за 14 лет не было установлено ни одной такой процедуры. Однако нельзя сказать, что решения не принимаются - вспоминается пример, когда коалиция, просуществовавшая всего неделю или около того, прежде чем распалась, успела сменить состав совета шести из семи коммерческих товариществ".