Госконтролю не понравилась частая смена членов советов в нарвских муниципальных предприятиях и фондах

Управление принадлежащими городу Нарва коммерческими предприятиями и целевыми фондами страдает из-за частых смен власти, а советы этих организаций обновляются почти каждый год, пишет Госконтроль в своем отчете по итогам проводившегося в Нарве с января по март аудита. Госконтроль отдельно отметил, что после коррупционного уголовного дела в отношении руководства АО "Narva Vesi" в 2019 году власти Нарвы не подвергли подходы к делу критическому пересмотру и не изменили акценты.
К сведению
- Город Нарва имеет преобладающее влияние в семи обществах: SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Linnaelamu, SA Narva Sadam, AS Narva Vesi, AS Transservis-N, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus. Все они имеют советы из 3-7 членов, состоящие в основном из депутатов Нарвского горсобрания, представляющих правящую коалицию. Исключение составляют больница (SA Narva Haigla) и порт (Narva Sadam), в советах которых есть два члена, не являющихся политиками.
- Из нарвских обществ крупнейшим является SA Narva Haigla, доход от деятельности которого в 2024 году составил 37,4 млн евро. За ним следуют AS Narva Vesi (6,5 млн евро), SA Narva Linnaelamu (1,7 млн евро), SA Narva Linna Arendus (1,4 млн евро), OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus (0,9 млн евро), AS Transservis-N (0,15 млн евро) и SA Narva Sadam (0,05 млн евро).
- Госконтроль проанализировал выполнение обязательств и реализации прав, вытекающих из правовых актов, на уровне руководящих органов общества, находящегося под преобладающим влиянием Нарвского городского собрания, Нарвской городской управы и города Нарва, чтобы обеспечить движение информации по цепочке управления, информированность принимающих решения лиц и соблюдение границ компетенции принятия решений в сфере хозяйственной деятельности общества. Также проанализирована работа ревизионной комиссии городского собрания и ревизоров городской управы в отношении обществ, находящихся под преобладающим влиянием города. Большинство вопросов аудита касалось периода правления Нарвского городского собрания, избранного в 2021 году, то есть с 19 ноября 2021 года до момента проведения аудита. Проведение аудита было завершено в марте 2025 года.
Поскольку советы нарвских муниципальных предприятий и фондов состоят в основном из членов городского собрания и почти при каждой смене власти происходит перераспределение мест, новым членам совета требуется время, чтобы освоиться и войти в курс дела - пока их снова не сменят. Таким образом, делает вывод Госконтроль, члены советов не успевают получить представление о положении дел в организации, проблемах и потребностях в развитии.
"В случае с коммерческими товариществами, принадлежащими городу, основное внимание, похоже, уделяется составу совета, а не результатам деятельности, четким ожиданиям собственников или целям деятельности коммерческих товариществ", - комментирует государственный контролер Янар Хольм. "Хотя в 2011 году закон ввел требование к местным властям устанавливать условия и процедуры для участия в обществах, в Нарве за 14 лет не было установлено ни одной такой процедуры. Однако нельзя сказать, что решения не принимаются - вспоминается пример, когда коалиция, просуществовавшая всего неделю или около того, прежде чем распалась, успела сменить состав совета шести из семи коммерческих товариществ".
После местных выборов 2021 года у власти в Нарве уже шестая коалиция. Состав советов большинства обществ за это время менялся четыре-пять раз. Например, в совете фонда "Narva Linnaelamu" политических рокировок было пять. Примечательно, что из состава горсобрания, сформированного после выборов 2021 года, в совете на сегодняшний день успели побывать 29 из 31 членов городского собрания, то есть почти все. За это время некоторые члены горсобрания успели побывать в советах до четырех обществ.
Госконтроль отметил, что члены советов обществ с трудом понимают свою роль и склонны выполнять работу правления. Хотя по закону совет должен контролировать правление и обеспечивать стратегическое руководство обществом, советы обществ в своих решениях часто выходили на уровень ведения повседневной хозяйственной деятельности общества. Например, они принимали решения о зарплате, премиях обычных работников, мелких покупках и пр. Это свидетельствует о том, что ответственность совета и правления за принятие управленческих решений смещается.
Несмотря на коррупционный случай АО "Narva Vesi" в 2019 году, город Нарва не подверг критическому пересмотру систему контроля за муниципальными предприятиями и не изменил в ней акценты. В то время коррупция была связана с закупками, но в период правления нынешнего горсобрания город не стал в связи с этим случаем уделять больше внимания снижению рисков коррупции в принадлежащих ему коммерческих товариществах.
В контексте предотвращения коррупции существует также риск того, что сделки обществ со связанными сторонами остаются без должного внимания, поскольку соответствующий учет часто недостаточно эффективный. Связанные лица - это, например, члены совета и исполнительного руководства, а также члены их семей. Также фонды, некоммерческие общества и коммерческие предприятия, на которые члены совета и исполнительное руководство оказывают преобладающее или значительное влияние.
Госконтроль установил, что ревизионная комиссия Нарвского городского собрания уделяла мало внимания принадлежащим городу предприятиям. Из семи предприятий во время правления нынешнего городского собрания проверены только два - "Narva Linnaelamu" и "Narva Linna Arendus". В свете предыдущего дела о коррупции в "Narva Vesi" такое малое внимание к мунципальным предприятиям не обосновано.
Госконтроль видит риск также в том, что члены ревизионной комиссии Нарвского горсобрания входят в советы. Это не запрещено, но приводит к конфликту ролей и может повлиять на объективность отбора ревизионной комиссией объектов контроля, поскольку в этом случае человек может быть одновременно и контролером, и контролируемым. Например, по состоянию на апрель 2025 года председатель Нарвской ревизионной комиссии одновременно являлся членом советов двух городских предприятий, в одном из которых он был председателем совета.
Госконтроль рекомендует Нарве установить правила участия в предприятиях и целевых фондах, как это предусмотрено в Законе об организации местного самоуправления. В настоящее время в Нарве их нет, несмотря на то, что Закон об организации местного самоуправления требует их наличия с 2011 года. В правилах должны быть прописаны требования к контролю над предприятиями и к организации работы их руководящих органов, чтобы в будущем совет мог в большей степени сосредоточиться на своей роли, предусмотренной законом. Чтобы упорядочить стратегическое управление предприятиями и фондами, Госконтроль рекомендовал Нарве установить для их деятельности четкие, измеримые и сопоставимые цели.
В Госконтроле по итогам аудита отметили, что Нарвская городская управа согласилась с рекомендациями.