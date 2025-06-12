Нарвский дом культуры "Ругодив" борется с фейковым аккаунтом в соцсети

Фейковая страница "Ругодива" в "Facebook" называется - "Rugodiv - Дом культуры Ругодив". Она была обнаружена довольно давно, как рассказали в администрации муниципального бюджетного учреждения, однако активность той страницы в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность. "Под видом официальной она транслирует новости, мероприятия и другую информацию, вводя подписчиков в заблуждение. На странице несколько тысяч подписчиков, и она создает ложное впечатление, что представляет Нарвский дом культуры "Ругодив", - говорится в распространенном по официальным каналам сообщении.

На ненастоящей странице указаны верные адрес, наименование, фотография и веб-сайт "Ругодива". Последние на данный момент публикации там сделаны 9 июня, то есть три дня назад. Публикуются обычно фотоотчеты с реально прошедших мероприятий и афишы, попадающие на фейковую страницу стараниями разных пользователей.

В администрации "Ругодива" обращают внимание, что информация на той странице может быть недостоверной или искаженной, контент создается и публикуется неизвестным лицом, не связанным с учреждением, публикации не отражают позицию руководства, сотрудников учреждения или родителей воспитанников.

"Существует реальная угроза безопасности: страница может содержать скаминговые, фишинговые или иные мошеннические ссылки, которые используются для незаконного получения персональных данных и могут причинить вред пользователям. Призываем всех быть особенно бдительными! Если вы являетесь подписчиком этой страницы - рекомендуем отписаться и сообщить о ней в службу поддержки Facebook!" - заявили в "Ругодиве".