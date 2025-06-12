Нарвский дом культуры "Ругодив" борется с фейковым аккаунтом в соцсети

Руководство Нарвского дома культуры "Ругодив" заявило, что в социальной сети "Facebook" действует фейковая страница, к которой настоящее учреждение не имеет отношения, но которая им якобы вредит.
Фейковая страница "Ругодива" в "Facebook" называется - "Rugodiv - Дом культуры Ругодив". Она была обнаружена довольно давно, как рассказали в администрации муниципального бюджетного учреждения, однако активность той страницы в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность. "Под видом официальной она транслирует новости, мероприятия и другую информацию, вводя подписчиков в заблуждение. На странице несколько тысяч подписчиков, и она создает ложное впечатление, что представляет Нарвский дом культуры "Ругодив", - говорится в распространенном по официальным каналам сообщении.
На ненастоящей странице указаны верные адрес, наименование, фотография и веб-сайт "Ругодива". Последние на данный момент публикации там сделаны 9 июня, то есть три дня назад. Публикуются обычно фотоотчеты с реально прошедших мероприятий и афишы, попадающие на фейковую страницу стараниями разных пользователей.
В администрации "Ругодива" обращают внимание, что информация на той странице может быть недостоверной или искаженной, контент создается и публикуется неизвестным лицом, не связанным с учреждением, публикации не отражают позицию руководства, сотрудников учреждения или родителей воспитанников.
"Существует реальная угроза безопасности: страница может содержать скаминговые, фишинговые или иные мошеннические ссылки, которые используются для незаконного получения персональных данных и могут причинить вред пользователям. Призываем всех быть особенно бдительными! Если вы являетесь подписчиком этой страницы - рекомендуем отписаться и сообщить о ней в службу поддержки Facebook!" - заявили в "Ругодиве".
Новый директор ДК "Ругодив" Софья Хомякова, заступившая на эту должность 4 июня, рассказала "Северному побережью", что о фейковой странице известно уже года полтора - и все это время администрации учреждения не удавалось решить данную проблему. Хомякова же намерена довести это дело до конца.
- Нам надо решить этот вопрос, потому что это важно для организации. Со страниц в соцсетях люди получают информацию, и она должна быть достоверной и действительной. Как можно представлять городское учреждение без полномочий?! - возмущена Хомякова.
Она согласилась, что на фейковой странице не опубликовано ничего злонамеренного, но проблема в том, что информация там неполная, и многие мероприятия "Ругодива" не находят отражения. Следовательно, подписчики не получают всю актуальную информацию как о прошедших, так и предстоящих мероприятиях. "Это наносит ущерб нашей организации", - резюмировала Хомякова.
По словам директора, "Ругодив" сейчас делает последнее предупреждение анонимным администраторам фейковой страницы, и если это не подействует, то последует обращение в полицию. Ранее "Ругодив" жаловался в сам "Facebook", но реакции оттуда дескать не последовало.
Настоящая страница дома культуры в "Facebook" называется - "Narva Kultuurimaja Rugodiv". У нее на момент этой публикации 886 подписчиков, тогда как у фейковой страницы подписчиков кратно больше - порядка 2,8 тысяч.
У "Ругодива" есть также официальный веб-сайт и аккаунт в "YouTube".